Makarna 5 ayda 251 milyon dolar kazandırdı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Makarna üreticileri açısından 2019 yılının şu ana kadar iyi geçtiğini belirten Külahçıoğlu, ihracat miktarında yüzde 7'lik artışla sektörün yükselişini sürdürdüğünü vurguladı.

Külahçıoğlu, yılın ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla gelir bazında yüzde 9'luk ihracat artışı yakalandığını belirterek, "Geçen yılın ilk 5 ayında yaklaşık 230 milyon dolarlık bir ihracat gelirimiz vardı. Bu yıl ise 251 milyon 852 bin 338 dolarlık gelirle yüzde 9'luk büyümeyi realize etmiş olduk." dedi.

Miktar bazında da artış yaşandığını ifade eden Külahçıoğlu, ocak-mayıs döneminde ihraç edilen makarna miktarının 2018'in aynı dönemi göre yüzde 7 artarak 538 bin 824 tona çıktığı bilgisini verdi.

Külahçıoğlu, Türkiye'nin 2018 yılında 1 milyon 200 bin tonun üzerinde makarna ihracatı yaptığını anımsatarak, 2019 yılı için belirledikleri yüzde 15'lik ihracat artışı hedefi için umutlu olduklarını söyledi.



160 ÜLKEYE İHRACAT



Ulaştıkları pazar sayısını arttırma yönünde yoğun çaba harcadıklarını aktaran Külahçıoğlu, birçok kişinin adını bile duymadığı ülkelerin sofrasına Türk makarnasının götürüldüğünü kaydetti.