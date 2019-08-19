FİNANS

MEMUR-SEN Genel Başkanı'ndan hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2020 ve 2021 yılları için hükümetin memur ve memur emeklilerine yaptığı zam teklifine ilişkin, 'teklifte yeterli zam oranı yok, müzakereye uygun değil' dedi.

MEMUR-SEN Genel Başkanı'ndan hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmasının ardından Memur-Sen'den yeni teklife ilk cevap geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni teklifte de yeterli zam oranı olmadığını ve teklifin müzakere için uygun olmadığını açıkladı.

Yalçın, müzakere için de sürenin 2 gün uzatılması yönünde çağrıda bulundu.

İLK TEKLİF YÜZDE 3,5+3'TÜ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemiştİ.

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Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memur zam

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