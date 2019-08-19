MEMUR-SEN Genel Başkanı'ndan hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmasının ardından Memur-Sen'den yeni teklife ilk cevap geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yeni teklifte de yeterli zam oranı olmadığını ve teklifin müzakere için uygun olmadığını açıkladı.

Yalçın, müzakere için de sürenin 2 gün uzatılması yönünde çağrıda bulundu.

İLK TEKLİF YÜZDE 3,5+3'TÜ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemiştİ.



