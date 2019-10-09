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Merkla beklenen iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2019 15:15 | Son Güncelleme

Apple’ın en yeni akıllı telefonu iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in fiyatları belli oldu.

Merkla beklenen iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!

Apple'ın 10 Eylül tarihinde dünyaya tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ABD fiyatları bellli olmuştu. Bugün ise Apple'ın web sitesi aracılığı ile iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

iPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

5.8 inçlik iPhone 11'in arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11 4 farklı renk ile geliyor.

İPhone 11'de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak. iPhone 11 Pro 128, 256 ve 512 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor.

Lansmanda sahne alan Apple yetkilisi fotoğraflarda yapay zeka teknolojisi kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek. Face ID'nin hızında ise iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı. iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyatları şöyle:


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