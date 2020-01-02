FİNANS
  4. Mitsubishi Electric, verimlilik sağlayacak değişimlerin önemini vurguladı

Mitsubishi Electric, verimlilik sağlayacak değişimlerin önemini vurguladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu: - "Mitsubishi Electric olarak Türkiye’de enerji verimli, çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz" -"Enerji Kontrol Paketi uygulamamızla işletmelerde enerji tüketilen tüm noktalardan canlı veri toplayarak sağlıklı ve kolay bir analize imkan tanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Enerji Tasarrufu Haftası'nda daha iyi bir gelecek için verimlilik sağlayacak değişimlerin önemini vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric, global felsefesi Changes for the Better (Daha İyisi İçin Değişim) çerçevesinde daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor.

Toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla evden uzaya kadar pek çok farklı kulvarda ileri teknolojili çözümler geliştiren marka, Türkiye'de de iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven, görsel veri, uydu ve ulaştırma bağlantılı altyapı sistemleri gibi alanlarda yüksek katma değer sağlamak için faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, dünyadaki mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın mevcut kaynakları gitgide azalıyor. Bu sebeple özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak Türkiye’de enerji verimli, çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Enerji Kontrol Paketi uygulamamızla işletmelerde enerji tüketilen tüm noktalardan canlı veri toplayarak sağlıklı ve kolay bir analize imkan tanıyoruz. Yüksek oranda enerji yönetimi için donanım, yazılım ve dokümantasyonu buluşturuyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz.

Konut, ofis ve endüstriyel klima sistemleri alanında; yapay zeka teknolojileri ile donatılmış, A+++ enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu sağlayabilen geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi Electric’in Manisa’da dijital fabrika konsepti e-F@ctory altyapısıyla kurduğu ev tipi klima fabrikasında üretilerek Türkiye ve Avrupa pazarına sunulan klimalarımız çevreye dost özellikleri ve tasarımı ile öne çıkıyor. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece markamızın asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojimizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit emisyonunu azaltıyoruz."

Mitsubishi Electric’in, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI-World Resources Institude) tarafından geliştirilen su riski değerlendirme aracı WRI Aqueduct’u kullanarak, su riski tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten Saraçoğlu, bunun sonucunda toplam su tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldığını belirtti.

Markanın arıtılan atık suların soğutma sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönüşüm oranının iyileştirilmesine katkı sağladığını belirten Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric, iklim değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmaları ile CDP (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) tarafından iklim ve su kategorilerinde en yüksek sıralama olan A listesine girmeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

- "Mitsubishi Electric, 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda"

Saraçoğlu, tüm faaliyetlerini küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olma hedefi doğrultusunda şekillendiren Mitsubishi Electric'in global çevre misyonu Eco Changes (Eko Değişim) çerçevesinde, hem kendi çalışanlarının hem de toplumun eko-bilinç düzeyini artırmak için çalıştığını kaydetti.

Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric, 100. yıldönümü olan 2021 yılına kadar çevreyle ilgili önemli hedefler belirlemiş durumda. Bu kapsamda; düşük karbon ve geri dönüşüme dayalı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunmayı, doğayla uyum içerisinde faaliyet göstermeyi ve grubun çevre yönetimi konusundaki faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric'in 2019 Japon mali yılına (1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 dönemi) ilişkin Çevre Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Saraçoğlu, "Mitsubishi Electric olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün kullanımından kaynaklanan karbondioksit emisyonunu 2001 mali yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan karbondioksit emisyonunu ise 1991 mali yılına göre yüzde 30 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bu noktada 2019 Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
2020! ücretleri belli oldu! 1 saati 450 lira2020! ücretleri belli oldu! 1 saati 450 lira
İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya gerilediİSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mitsubishi Electric

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerine zam

Bir ilde daha aylık akbil dönemi başladı

Bir ilde daha aylık akbil dönemi başladı

Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Yeni yılın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz

Bakan Varank: 2020'de yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz

Bir saatlik avukatlık danışma ücreti 450 lira oldu

2020! ücretleri belli oldu! 1 saati 450 lira

İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi

İSO İstanbul İmalat PMI Aralık’ta 52.6’ya geriledi

TESK Başkanı Palandöken: “Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı”

Borsa yeni yıla yükselişle başladı

Borsa yeni yıla yükselişle başladı

İSO Türkiye İmalat PMI Aralık’ta değişmeyerek 49.5 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI Aralık’ta değişmeyerek 49.5 oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.