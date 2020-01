Mitsubishi Electric, verimlilik sağlayacak değişimlerin önemini vurguladı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, Enerji Tasarrufu Haftası'nda daha iyi bir gelecek için verimlilik sağlayacak değişimlerin önemini vurguladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric, global felsefesi Changes for the Better (Daha İyisi İçin Değişim) çerçevesinde daha iyi bir gelecek ve sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor.

Toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla evden uzaya kadar pek çok farklı kulvarda ileri teknolojili çözümler geliştiren marka, Türkiye'de de iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven, görsel veri, uydu ve ulaştırma bağlantılı altyapı sistemleri gibi alanlarda yüksek katma değer sağlamak için faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, dünyadaki mevcut kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Saraçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın mevcut kaynakları gitgide azalıyor. Bu sebeple özellikle sanayide enerji kullanımının, üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden olmadan azaltılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak Türkiye’de enerji verimli, çevreci, kullanıcı dostu ve uzun ömürlü otomasyon çözümlerimizle işletmelerde ve projelerde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Enerji Kontrol Paketi uygulamamızla işletmelerde enerji tüketilen tüm noktalardan canlı veri toplayarak sağlıklı ve kolay bir analize imkan tanıyoruz. Yüksek oranda enerji yönetimi için donanım, yazılım ve dokümantasyonu buluşturuyoruz. Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı tanıyoruz.