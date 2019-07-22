FİNANS

Motorin fiyatlarına indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta yapılan 20 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de motorin fiyatlarına geliyor. Motorin fiyatlarına bu gece yarısı 13 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatlarına indirim yolda

Akaryakıt sektörü haftaya indirimle başlıyor. Motorin fiyatının bu gece yarısından geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi, depoyu doldurmanın maliyetini de düşürüyor.

BENZİNE 20 KURUŞ İNDİRİM

Geçen haftada Benzinin litre fiyatında 20 kuruş indirime gidilmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), indirimin benzinin pompa fiyatına 11 kuruş olarak yansıyacağını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
motorin benzin akaryakıt

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