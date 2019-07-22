Motorin fiyatlarına indirim yolda

Akaryakıt sektörü haftaya indirimle başlıyor. Motorin fiyatının bu gece yarısından geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi, depoyu doldurmanın maliyetini de düşürüyor.

BENZİNE 20 KURUŞ İNDİRİM

Geçen haftada Benzinin litre fiyatında 20 kuruş indirime gidilmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), indirimin benzinin pompa fiyatına 11 kuruş olarak yansıyacağını açıklamıştı.

