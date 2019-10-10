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Piyasalarda gün sonu! BİST100 yüzde 0.87 düştü, dolar 5.86 lirada

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2019 18:25 | Son Güncelleme

Güne yüzde 0.31 artışla 99 bin 957 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 97 bin 511 puanı ve en yüksek 100 bin 260 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.87 düşüşle 98 bin 780 puanda kapandı.

Piyasalarda gün sonu! BİST100 yüzde 0.87 düştü, dolar 5.86 lirada

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 136 bin 885 puanı ve en yüksek 141 bin 590 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.20 düşüşle 138 bin 813 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.86 artışla 14.67 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili de gösterge faizi yüzde 8.93 artarak 15.25 düzeyine yükseldi.

  • Dolar en düşük 5.8580 lira ve en yüksek 5.8990 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında,

  • Euro en düşük 6.4447 lira ve en yüksek 6.5178 lirayı gördükten sonra, 6.44 – 6.45 lira aralığında,

  • Sterlin en düşük 7.1687 lira ve en yüksek 7.2408 lirayı gördükten sonra 7.19 – 7.20 lira aralığında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'i kısa vadeli politik baskılardan korumanın, kendilerine para politikasını açık ve net bir şekilde anlatma görevi de yüklediğini söyledi.

Powell, Kansas City'de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kongre, kısa vadeli politik baskılara karşı Fed'e belirgin bir koruma sağlıyor; bize düşen de, neyi neden yaptığımızı açık ve net bir şekilde anlatabilmektir. Kendilerine hizmet ettiğimiz insanlar ile belirgin bir şekilde ilişkimizi sürdürerek, onlar ve seçtikleri temsilcilerin bizi hesap verebilir olarak görmelerini sağlamamız gerekiyor" dedi.

Fed'in amacının ABD ekonomisinin düşük işsizlik ve hafif enflasyon ile büyümeye devam etmesini sağlamak olduğunu söyleyen Powell, ABD ekonomisinin bazı risklerme karşı karşıya olsa da genel olarak iyi bir yerde olduğunu belirterek, "Bizim işimiz ekonomiyi bu iyi durumda mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.

(DHA)

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