Seçimin ardından altın ve döviz gevşedi

Seçim atmosferinde geçen haftayı 265 TL civarında kapatan altın, yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin tamamlanması ardından altının gram satış fiyatı 257 TL’ye kadar çekildi. Dolar ve euroda da durum farklı görünmüyor. Dolar ve euro yeni haftaya yüzde 2’ye yaklaşan azalışlarla girdi. Gün içinde Dolar/TL paritesi 5,70’e kadar çekildi, şu sıralar ise 5,75’ten işlem görüyor. Euro da 6,56 liradan seyrediyor.

'DÜNYADA ONS VE DOLAR BAZINDA ALIM-SATIM YAPILDIĞI İÇİM ALTININ FİYTAI YÜKSEK'

Güncel altın durumunu değerlendiren kuyumcu esnafı Selahattin Kayaoğlu, ’’Dünyada olduğu gibi altın fiyatları Türkiye’de yüksek. Dünyada ONS ve dolar bazında alım-satım yapıldığı için altının fiyatı yüksek. Dolar ve ONS yüksek. Altının düşeceğini zannetmiyorum. Dünyada her gün bir olay ve bir kriz oluyor. Düşse de ani düşüyor sonra geri tekrar yükseliyor. Düğün sezonu olduğu için vatandaşın altına ve takıya ilgisi var. Vatandaş büyük altın ya da bilezik takacak ama gücü az oluyor. Onun için işçiliği az olan altın, gram ve çeyrek alıyor. En çok gram altın, çeyrek altın ve tam altın tercih ediliyor. Şu an gram has altın 260 TL, diğer altınların gramı 250 TL ile 245 TL arasında gidip geliyor. Çeyrek altının fiyatı şu an 420 TL’’ dedi.