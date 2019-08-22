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'Simgelerin köprüsü'nde kule blokları yükseliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında çalışmalar sürüyor. Geçen ay bölgeye getirilen her biri 800 ton ağırlığındaki 4 kule bloku, köprü ayaklarına monte ediliyor

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bloklarının köprü ayaklarına montajı başladı.
Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmaları tamamlandı.

Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarını batırma çalışması 9 Mayıs'ta yapıldı.

Asya yakasında, Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için ise 25 Mayıs'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından batırma çalışması başlayan, 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasındaki kule kesonu saatte 40 santimetre batma hızıyla yaklaşık 24 saatte dip montajına ulaştı.

Köprünün çelik imalatını yapan Çimtaş tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilen köprü kule bloklarının 4 adetten oluşan ilk kısmı bitti. Her biri 800 ton ağırlığındaki 4 kule bloku "1915 Çanakkale Köprüsü" şantiye alanına deniz yoluyla geçen ay ulaştırıldı.
Bölgeye taşınan bloklardan ikisi Avrupa, diğer ikisi ise Asya yakasında ayak bölümündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yerlerine monte ediliyor.

Montaj çalışmaları sırasında gemilerin pervane suyundan oluşan dalgaların çalışmaları engellememesi için Çanakkale Boğazı çift yönlü ve tek yönlü olarak bazı günler transit gemi geçişlerine kapatıldı. Zorunlu geçiş yapması gereken gemilerin kaptanlarına ise düşük hızda seyretmeleri uyarısında bulunuldu.

Köprünün diğer bloklarının imalatının sürdüğü, tamamlanmalarının ardından Çanakkale'ye gönderileceği öğrenildi.
Çimtaş tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde toplamda 90 bin tonu bulacak çelik kule ve çelik tabliye imalatı gerçekleştirilecek.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesinin genişliğinin 45,06 metre, yüksekliğinin de 3,5 metre olduğu belirtildi.

Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

KAYNAK:AA

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Çanakkale Köprüsü proje

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