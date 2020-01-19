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  4. Tatili fırsat bilenler Uludağ'a akın etti

Tatili fırsat bilenler Uludağ'a akın etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Okullarda eğitime ara verilmesini fırsat bilen tatilciler Uludağ’a akın etti. Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden Uludağ’a gelenler pistlerin keyfini çıkarttı.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tatilciler kayak için akın etti. Sabah saatlerinde teleferik ve karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Hava sıcaklığının eksi 7 derece ölçüldüğü Uludağ’da güneş tatilcilerin içini ısıttı. 110 santimetre karda kayak keyfini yaşayan tatilciler, pistleri doldurdu. Kayak yapmayı bilmeyenler ise kızaklarla karın tadını çıkarttı.

Yarıyıl tatili boyunca otellerde yüzde yüz doluluk yaşanırken, yarın zirvede kar yağışı bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ, yarıyıl tatili,

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