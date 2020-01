TEB Genel Müdürü Leblebici: "Büyümenin ivmesi, yeni şirket satın alımlarının kapısını açar"

"Ekonomide sıçramaların görülebileceği 2020’de yüzde 4 büyüme potansiyeli mevcut. 2019'da dünya ticaretine damga vuran bir önemli gelişmeye de değinmek gerekir. Geride bıraktığımız yılda dünya ekonomilerini en çok ticaret savaşları etkiledi. Bu savaşlar devam edecek. Bizim de bunlara hazırlıklı olmamız gerek. Yeni ticari iş birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları kurgulamamız lazım. Brexit'ten minimum etkilenecek bir anlaşma ortamı yaratıyor olabilmemiz lazım. Öte yandan; 2020'de dünya ekonomisinin görünümü, Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Sistem artık çok fazla dalgalanmaya da izin vermez. Kur dalgalanması sırasında kısa vadeli getiri peşinde koşan yabancı yatırımcıların yerine şu an için uzun vadeli yatırımcılar kaldı. 2020 yılı, büyümenin ivmesini gören yabancı yatırımcı açısından da yeni şirket satın alımlarının kapısını açar."

Ümit Leblebici, öngörülebilirliği yüksek bir yıla girildiğini ve artan öngörülebilirliğin her zaman yatırım iştahını artırdığına dikkati çekti.

"Benim tahminim ise enflasyonun yüzde 8 civarlarında olacağı yönünde. Faizde iyimserim ve faizde tek haneyi göreceğimize inanıyorum. Şu an itibariyle cari dengede pozitifteyiz, çok az bir negatife geçiş olabilir. Stokları yeniden yerine koymak için ithalat yapmamız gerekecek, bu gelişme de çok minimal, yani yüzde 1 açıkla 6-7 milyar dolar gibi bir seviye olacaktır."

Ümit Leblebici, TEB'in KOBİ Bankacılığında kaslarının her zaman kuvvetli olduğunu belirtti. 2019'da KOBİ Bankacılığındaki paylarını belli bir dengede tutarak bireysel ve kurumsal bankacılıkta teknolojinin de verdiği güçle daha atak hareket ettiklerini anlatan Leblebici, bu dönemde TEB'e özel Kadın Bankacılığı ve Girişim Bankacılığı gibi segmentlerin de bankaya son derece faydası olduğunu aktardı.

- "2020 stratejimiz 'En Pratik Banka' olmak"

TEB Genel Müdürü Leblebici, Bireysel Bankacılık alanında kazandıkları bu kuvveti devam ettirmek istediklerini belirtti. Geliştirdikleri dijital platformların kendilerine ve müşterilere yeni kapılar açtığını ifade eden Leblebici, CEPTETEB'e ilişkin, şöyle konuştu:

"CEBTETEB platformu 900 bin müşteriye ulaştı. Müşterilerimizin, bankacılık işlemlerinin yüzde 86'sını dijital kanallardan gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Her iki müşterimizden biri online bankacılık kanallarımız üzerinden işlem yapıyor. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1,3 milyonu aştı. Müşterilerimize, CEPTETEB'de Finans Koçu ile bütçelerini dijital ortamda yönetme ve analiz imkanı sağlıyoruz. TEB FX ile piyasayı eş zamanlı takip ederek, döviz işlemlerini anında yapabiliyorlar.

CEPTETEB Cüzdan ile İstanbul Havalimanı, TAV Passport ve Flash Pass ile Sabiha Gökçen havalimanlarında hızlı geçiş hakkı gibi hızlı çözümler sunuyoruz.

Şimdi de KOBİ ve Kurumsal banka müşterilerimiz için CEBTETEB İŞTE’yi çıkarttık. 2020 yılında KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve KOBİ süreçlerinin dijitalleşmesinde en iyi banka olacağımızı düşünüyorum. CEBTETEB her yerde dedik CEBTETEB evde, işte her yerde diyoruz."