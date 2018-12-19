UKON'dan etçi ırk buzağılara 200 lira destek talebi

UKON'un, 2018 Yılı Kırmızı Et Sektörü Değerlendirme Raporu yayımlandı.

Raporda, sektördeki sorunların başında nüfusun giderek kentlere göç etmesi gösterildi. Bu nedenle özellikle gençlerin üretime daha fazla ekonomik ve sosyal yönden teşvik edilmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Küçük ölçekli besi işletmelerinde yerine koyma maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra finansmana erişimde de sıkıntılar yaşandığına işaret edilen raporda, çiftçilere sağlanan tarım kredilerinin uygun faizlerle yeniden yapılandırılarak verilmesi gerektiği bildirildi.

Raporda, belli bir yaşın üzerindeki tüm dişi materyallerin etçi ırk spermayla tohumlanması zorunluluğunun getirilmesi gerektiğinin altı çizilerek, bu işlemlerin ücretsiz yapılmasının ve desteğin hayvan başına 200 lira olarak uygulanmasının üreticileri teşvik edeceği kaydedildi.

Yerli üretimin geliştirilmesi için yem, yem ham maddeleri ve yağlı tohum üretimine sağlanan desteklerin artırılması gerektiğine dikkati çekilen raporda, şu ifadelere yer verildi: