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Yasa dışı yöntemle kerkenez avlayanlara ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde yasa dışı yöntemle kerkenez avladığı tespit edilen üç kişiye toplam 38 bin 745 lira ceza kesildi

Yasa dışı yöntemle kerkenez avlayanlara ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde yasa dışı yöntemle kerkenez avladığı belirlenen üç kişiye toplam 38 bin 745 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve fahri av müfettişi Tufan Dokucu'nun ihbarı üzerine Baharlı Mahallesi Sarıkamış mevkisinde kaçak kerkenez avı yaparken yakalanan Suriye uyruklu 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 9 bin 381 lira idari para cezası ile 29 bin 364 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 38 bin 745 bin lira ceza uygulandı.

Bu arada, şüphelilerin yanlarında ele geçirilen, yırtıcı kuş grubundan olan ve gözleri bantlı halde bulunan 3 kerkenez kuşu ile kerkenez avcılığında kullanılan 3 kaya güvercini ise Tarsus Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Yapılan müdahaleyle gözleri açılan kuşların tedavilerinin ardından doğaya salınacağını öğrenildi.AA

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Anahtar Kelimeler:
mersin Tarsus kerkenez

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