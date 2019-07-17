FİNANS

Yenişehir Havalimanı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bursa Yenişehir Havalimanı'nda iç hatlarda Ankara, Gaziantep, Muş, Diyarbakır, Trabzon ve Erzurum seferlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, yolcu kapasitesinin yüzde 100’lere ulaştığı açıklandı.

Yenişehir Havalimanı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı

Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na 1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında Gaziantep, Muş, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum seferlerinde gelen yolcu sayısı 58 bin 367, giden yolcu sayısı 60 bin 144 olarak açıklandı.

DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

Diyarbakır, Erzurum, Trabzon seferlerindeki uçuşlarda yüzde 100 doluluk oranı yakalanırken genelde doluluk oranı gidişte yüzde 75,1 geliş seferlerinde ise yüzde 72,8 olarak belirtildi.

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'BÖLGENİN BİR KARGO MERKEZİ OLMASINI UMUT EDİYORUZ'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Doluluk rakamlarında; yoğun çabamız ve Bursa halkının da uçuşları benimsemesiyle özellikle son bir ayda yüzde yüz oranını yakalandı. Hiçbir tanıtım yapılmadan Gaziantep'e yüzde 80 üzerinde doluluk var. Gaziantep seferlerini tanıtım kampanyasıyla yüzde yüze ulaştırma hedefindeyiz. Yüzde yüzleri yakaladığımız dört şehirde yeni seferler konulmasını sağlamak gayretindeyiz. Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'e elimiz güçlü gideceğiz. Haftada üç gün olan Trabzon ve Erzurum seferlerini haftada 4 güne, haftada 2 gün olan Muş ve Diyarbakır seferlerini 3 güne çıkarma hedefindeyiz. Adana başta olmak üzere Anadolu'nun başka şehirlerine uçuşlar gerçekleştirmek istiyoruz. Türk Hava Yolları'nın filosuna katılacak 12 uçağı bekliyoruz. Bunun dışında yurtdışında da öncelikli hedeflerimiz var. Üsküp, Filibe veya Plovdiv, Rusya'da da Moskova uçuşları, Almanya ve Fransa uçuşları da gündemimizde. Bunun için önümüzdeki birkaç ay içerisinde yoğun çaba içinde olacağız. Kargo uçuşları için güzel gelişmeler var. Otomotiv ve tekstil ürünlerinin yanı sıra yaş sebze meyvenin devreye girmesiyle bölgenin bir kargo merkezi olmasını umut ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
bursa Yenişehir Havalimanı

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