Emlakçı olmak için üniversite şartı geliyor

5 Haziran 2018 de yayınlanan ‘Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği’nin geçiş süresi 5 aralık 2019'da bitecek. Sektörden gelen taleplere göre eksiklikler sürekli olarak bakanlık tarafından not alınıp, değişiklikler yapılacak. SATEM Başkanı Mevlüt Oral, 5 Haziran 2018’e kadar Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Alan üyelerin haricinde emlakçı olmak isteyen veya dükkan açmak isteyen kişiler ilerleyen süreçte ilk aşamada emlakçılık bölümünden en az yüksekokul mezunu olması gerektiğini, ikinci aşamada ise 2 yıllık yüksek okulun yetmeyeceği ve emlakçılık bölümünden 4 yıllık mezuniyet gerektireceğini ifade etti.

'5 ARALIK'A KADAR EKSİKLERİ TAMAMLAMAYAN İLKOKUL MEZUNU EMLAKÇILAR MESLEĞE GERİ DÖNEMEYECEK'

Yeni yönetmeliğin yasalaştığı zaman birçok yeniliğin emlakçıları beklediğini vurgulayan Başkan Mevlüt Oral, “Bundan sonra her önüne gelen emlakçı olamayacak. 2018 Haziran ayının 5’inden önce görünürde emlakçıydık ama yasa olarak hiçbir yetkimiz yoktu. 10 yıllık mücadelenin ardından Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği çıkarttık. Bu yönetmeliğin ardından eksikliklerin tamamlanması için bakanlık tarafından 18 ay süre verildi. Bu eksiklikleri 5 Aralık’a kadar tamamlamadığınız zaman daha önce sertifikası olup da mesleki yeterlilik belgesini almayan ya da yetki belgesi yüklenmeyen kişilerin dükkanları kapanacak. Mesleki yeterlilik belgesi olup da yükleme yapmayanlar, eğer ilkokul mezunuysa 5 Aralık’tan sonra dükkanı kapandıktan sonra hem ceza yiyecek hem de ilkokul mezunu olduğu için mesleğe geri dönemeyecek. Oda kaydı olan emlakçılar, halk eğitim merkezlerinden aldıkları belgelerin yüklemesini yaptırıp, yetki belgelerini alsınlar. Yetki belgesini almayanlar cezai müeyyideye maruz kalacak” dedi.