FİNANS

Türkiye'de 2019 Ağustos ayında 110.538 konut satıldı

EMLAK HABERLERİ  | 18.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 538 oldu. Geçtiğimiz aya göre ise konut satışlar yüzde 8,1 oranında yükseldi.

Türkiye'de 2019 Ağustos ayında 110.538 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 538 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 881 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 707 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 6 025 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.

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İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 APUSTOS AYINDA 34.148 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 168 oranında artış göstererek 34 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 4 382 konut satışı ve yüzde 12,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 43,8 ile Bilecik oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 76.390 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 oranında azalarak 76 390 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 11 499 konut satışı ve yüzde 15,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 72,4 oldu. Ankara 6 488 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 802 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.

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KONUT SATIŞLARINDA 40.634 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 40 634 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 36,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 001 konut satışı ve yüzde 14,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 107 konut satışı ile Ankara ve 1 994 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 69.904 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 artış göstererek 69 904 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 880 konut satışı ve yüzde 14,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 62,2 oldu. Ankara 7 600 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 031 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2019 YILI AĞUSTOS AYINDA 3,604 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalarak 3 604 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2019'da ilk sırayı 1 549 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 656 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Bursa, 213 konut satışı ile Ankara ve 169 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI

Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 675 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 469 konut ile İran, 212 konut ile Rusya Federasyonu, 159 konut ile Kuveyt ve 149 konut ile Almanya izledi.

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