FİNANS

7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "Sanayiciler olarak sektörümüz ne olursa olsun, en temel girdilerimizin başında gelen enerjinin maliyetini düşürecek ve bu düşüşü fiyatlara yansıtacak her türlü düzenlemenin yanındayız" - "Enerjinin tüm alanlarında nihai hedef, liberalleşme ve sonrasında rekabetçi pazar yapısına ulaşmaktır"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, enerji alanındaki düzenleyici otoritelerin öngörülebilir ve adil bir pazar yapısı tesis etmesi gerektiğini belirterek, "Sanayiciler olarak sektörümüz ne olursa olsun, en temel girdilerimizin başında gelen enerjinin maliyetini düşürecek ve bu düşüşü fiyatlara yansıtacak her türlü düzenlemenin yanındayız." dedi.

Özdebir, OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues (CEVI) iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı'nda, enerji politikalarının regülasyon, liberalleşme ve rekabet üçgeninde kurgulanması gerektiğini söyledi.

Enerjinin tüm alanlarında nihai hedefin, liberalleşme ve rekabetçi pazar yapısına ulaşmak olduğunu ifade eden Özdebir, "Ancak enerji sektörünün birtakım özellikleri bu hedefi zorlaştırmaktadır. İlk yatırım maliyetinin yüksek olması, kara geçebilmek için yüksek seviyede yatırım gerektirmesi, pazardan çıkmanın maliyetinin yüksek olması, fiyat ve talepteki belirsizlik pazarın en önemli aksaklıklarıdır." ifadelerini kullandı.

Özdebir, etkin bir üretim, iletim ve dağıtım sistemi enerji piyasası için nasıl bir gereklilik ise sanayiciler için de tüketimde verimliliğin en önemli gereklilik olduğuna dikkati çekerek, "Kuralların sürekli değiştiği, değişimin pazarı liberalize etmek yerine kapattığı ve öngörülebilir olmaktan uzak pazar yapıları verimsizliği ve etkinsizliği beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Pazar yapısı içinde düzenleyici otoritelerin koydukları kurallarla öngörülebilir ve adil bir pazar yapısı tesis etmelerinin oldukça önemli olduğuna işaret eden Özdebir, "Sanayiciler olarak sektörümüz ne olursa olsun, en temel girdilerimizin başında gelen enerjinin maliyetini düşürecek ve bu düşüşü fiyatlara yansıtacak her türlü düzenlemenin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 17,2 düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 16, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8 ve jeotermal enerjinin payı yüzde 3 olmuştur. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışa rağmen Türkiye’nin elektrik üretiminde doğalgazın payının yüksek olması, Türkiye’nin halen enerji politikası alanında atılacak adımlarının olduğunun en net göstergesidir. Son 10 yılda enerji alanında atılan önemli adımlara rağmen enerjide değer üretmek adına Türkiye’nin gidecek çok yolu bulunmaktadır."

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7'inci Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı Ankara Sanayi Odası (ASO)  Başkanı Nurettin Özdebir hacettepe üniversitesi Ostim Teknik Üniversitesi

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