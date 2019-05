Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, enerji alanındaki düzenleyici otoritelerin öngörülebilir ve adil bir pazar yapısı tesis etmesi gerektiğini belirterek, "Sanayiciler olarak sektörümüz ne olursa olsun, en temel girdilerimizin başında gelen enerjinin maliyetini düşürecek ve bu düşüşü fiyatlara yansıtacak her türlü düzenlemenin yanındayız." dedi.

Özdebir, OSTİM Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Center for Energy and Value Issues (CEVI) iş birliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı'nda, enerji politikalarının regülasyon, liberalleşme ve rekabet üçgeninde kurgulanması gerektiğini söyledi.

Enerjinin tüm alanlarında nihai hedefin, liberalleşme ve rekabetçi pazar yapısına ulaşmak olduğunu ifade eden Özdebir, "Ancak enerji sektörünün birtakım özellikleri bu hedefi zorlaştırmaktadır. İlk yatırım maliyetinin yüksek olması, kara geçebilmek için yüksek seviyede yatırım gerektirmesi, pazardan çıkmanın maliyetinin yüksek olması, fiyat ve talepteki belirsizlik pazarın en önemli aksaklıklarıdır." ifadelerini kullandı.