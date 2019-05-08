FİNANS

Angola, turizmde Türkiye modelini uygulayacak

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

"Turizmin Davos'u" olarak 2015 yılından beri Türkiye'de düzenlenen Dünya Turizm Forumu, bu yıl Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, dünya turizminin önemli temsilcileri ve 100'e yakın Türk iş insanının katılımıyla Angola'da gerçekleştirilecek - Dünya Turizm Forumu Başkan Bulut Bağcı: - "Angolalı yetkililer, turizmde Türkiye'yi rol model alıyor. Angola, turizmde Türkiye modelini uygulamayı, Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmayı istiyor" - "Şu anda Angola'ya gelen turist sayısı yıllık 1,2 milyon. Bu etkinlikle vize politikalarında değişikliğe gidecekler ve turizmde yeni bir vizyon ortaya koyacaklar. Etkinliğimizden sonra bir yılda ülkeye gelen turist sayısının 2,5 kat artarak 3 milyona çıkmasını hedefliyoruz" - "Türkiye, güzel bir tanıtım ve sürdürülebilir stratejiyle turizm gelirini katlayabilir. Türkiye'nin şu anda hak ettiği turizm geliri en az 100 milyar dolar"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı, Angola'nın turizmde Türkiye'yi rol model aldığını belirterek, "Angola, turizmde Türkiye modelini uygulamayı, Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmayı istiyor." dedi.

Turizmin Davos'u olarak 2015 yılından beri Türkiye'de düzenlenen Dünya Turizm Forumu, bu yıl Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dünya turizminin önemli temsilcileri ve 100'e yakın Türk iş insanının katılımıyla Angola'da gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanından liderlerin, siyasi otoritelerin, sektörün önde gelen isimlerinin, STK ve akademisyenlerin bir araya geleceği forum, 23-25 Mayıs'ta Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenecek.

Zirveye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Turizm Forumu Başkanı Bağcı, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'ndan esinlenerek 2015'te Dünya Turizm Forumu'nu kurduklarını kaydederek, Davos'a gittiklerinde turizmde böyle bir boşluğun olduğunu gördüklerini söyledi.

Günlük bir summit veya kongre olmadıklarını dile getiren Bağcı, tamamen içerik ürettiklerini, turizme dair yol gösteren vizyon raporları ortaya koyduklarını Çin'den ABD'ye kadar global turizme ve Türk turizmine dair içerik hazırladıklarını anlattı.

Bağcı, ürettikleri raporun yanı sıra ciddi bir etkinlik de düzenlediklerini kaydederek, dünya liderlerini ve turizm alanında söz sahibi insanları forumlara getirerek katılımcıların ufkunu açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Dünya Turizm Forumu'nun her yıl tek etkinlik gerçekleştirmediğini, ana toplantıların yanı sıra başka organizasyonlar da gerçekleştirildiğini aktaran Bağcı, "Her yıl bir ana toplantımız olur. 2015'ten beri Türkiye'de gerçekleştirdik. Bu yıl o ana toplantıya ara verdik gelecek yıla yine İstanbul'da düzenleyeceğiz. Ayrıca her kıtada toplantı yapıyoruz. Öncekini Gana'da yapmıştık. Bu sefer Angola'da yapıyoruz. Afrika dışında Asya'da, Körfez'de, Uzak Doğu'da, Latin Amerika'da ve birçok yerde toplantılar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyorlar"

Bağcı, Dünya Turizm Forumu'nu gelişen pazarlarda düzenlemeye dikkat ettiklerini, Angola'nın da turizmde ciddi bir potansiyel taşımasına rağmen bunu kullanamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Şu an Afrika'nın yıldızı Güney Afrika. Angola'da ise şöyle bir fırsat var. Angola'nın özelliği burada hayatın okyanusla birleşik olması. Milli parka git bir saat sonra denize gir, oradan iki saat uç pırlantanın nasıl çıkartıldığını gör. Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe, ülkenin henüz üçüncü cumhurbaşkanı ve 1,5 yıldır görevde. Lourençoe'nun vizyonu ülkeyi petrol bağımlılığından kurtarmak. Lourençoe, 'Şu anda gelirlerimizin yüzde 95'i petrolden geliyor ancak bunu turizme evirmemiz gerekiyor.' diyor. Bununla ilgili ciddi çalışmaları var."

Bağcı, Angola'nın turizminin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Lourençoe ile temas halinde olduklarını ve bu amaçla Dünya Turizm Forumu'nu düzenlediklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda Angola'ya gelen turist sayısı yıllık 1,2 milyon. Ancak vizesi çok sıkı. Bu etkinlikle vize politikalarında değişikliğe gidecekler ve turizmde yeni bir vizyon ortaya koyacaklar. Etkinliğimizden sonra bir yılda ülkeye gelen turist sayısının 2,5 kat artarak 3 milyona çıkmasını hedefliyoruz. Çünkü aynı şeyi Gana'da yaşadık. Angolalı yetkililer turizmde Türkiye'yi rol model alıyor. Angola, turizmde Türkiye modelini uygulamayı, Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmayı istiyor."

- "Türkiye'ye gelen Afrikalı turist sayısı ikiye katlanabilir"

Bağcı, Angola'da yatırım imkanının da olduğunu belirterek, kendilerinin foruma 100 iş adamı götüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay ile görüşme halinde olduklarını, bu ülkede yatırım yapılabilecek alanları belirlediklerini dile getiren Bağcı, özellikle inşaat, enerji ve değerli taş işleme alanlarında ciddi yatırım imkanı bulunduğunu anlattı.

Bağcı, forumda sadece Afrika'ya yönelik turizm potansiyelinin konuşulmayacağını kaydederek, aynı zamanda Türkiye'nin bir nevi reklamının da yapılacağını ifade etti. Afrika'daki turist potansiyelinden bahseden Bağcı, şunları kaydetti:

"Afrika'da ve Angola'da özelikle lüks tüketime yönelik ciddi bir turist var. Bu turistlerin tercihleri aslında bizim Antalya kıyılarımız dururken hep Dubai olmuş. Sebebi ise hep direkt uçuşlar var ve ciddi reklam kampanyası yapılıyor. Hem Afrika'nın turizm potansiyeli çok yüksek, hem de Afrikalı ciddi bir turist sayısı mevcut. Türkiye olarak Afrika'da THY'nin de içinde olduğu ciddi bir kampanya yapabilirsek ciddi turist çekebiliriz. 2018'de ağırlanan ve toplamda bir milyon 48 bin olan Afrikalı turist sayısını kısa vadede iki kat artırabiliriz."

Bağcı, Angola'da ilk uluslararası otel yatırımını hayata geçireceklerini kaydederek, 390 odalı tesisin kapılarını 1 Aralık'ta açacağını, 2025'e kadar bölgede 2 bin 500 yatak kapasiteli 10 otel yatırımını daha hayata geçireceklerini bildirdi.

- "Türkiye'nin turizm geliri 100 milyar dolar olmalı"

Bağcı, Türkiye'nin geçen yıl 40 milyona yakın yabancı turist ağırladığını belirterek, turizm gelirinin ise 29,5 milyar dolar olduğunu, rakamlarda ilk çeyrekte artış görüldüğünü anlattı.

Türkiye'nin sahip olduğu turizm potansiyelinin yeterince kullanılamadığını dile getiren Bağcı, "Türkiye 7 bölgesiyle de eşsiz bir turizm cenneti. Deniz-kum-güneşten kayağa, termalden sağlığa, gastronomiden doğaya, tarihten kültüre kadar böylesine farklı turizm çeşitlerinin bulunduğu, harika tesislere ve personele sahip, aynı anda ve yılın farklı zamanlarında dört mevsimin yaşandığı, zengin mutfak kültürüne hakim başka bir ülke yok." dedi.

Bağcı, Türkiye'ye ilişkin yurt dışı tanıtımın tek elden, tanıtım ofisinden yapılması gerektiğini kaydederek, "Türkiye güzel bir tanıtımla ve sürdürülebilir stratejiyle turizm gelirini katlayabilir. Türkiye'nin şu anda hak ettiği turizm geliri en az 100 milyar dolar. İstanbul Havalimanı'nın hak ettiği değer bile 100 milyar dolarlık turizm geliri." diye konuştu.

Türkiye'nin yurt dışında tanıtımına ilişkin bazı bürokratik yavaşlıklar yaşandığını dile getiren Bağcı, bunların bir an önce halledilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Angola Dünya turizm forumu

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