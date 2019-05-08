Angola, turizmde Türkiye modelini uygulayacak

Zirveye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dünya Turizm Forumu Başkanı Bağcı, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'ndan esinlenerek 2015'te Dünya Turizm Forumu'nu kurduklarını kaydederek, Davos'a gittiklerinde turizmde böyle bir boşluğun olduğunu gördüklerini söyledi.

Dünyanın dört bir yanından liderlerin, siyasi otoritelerin, sektörün önde gelen isimlerinin, STK ve akademisyenlerin bir araya geleceği forum, 23-25 Mayıs'ta Angola'nın başkenti Luanda'da düzenlenecek.

Turizmin Davos'u olarak 2015 yılından beri Türkiye'de düzenlenen Dünya Turizm Forumu, bu yıl Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dünya turizminin önemli temsilcileri ve 100'e yakın Türk iş insanının katılımıyla Angola'da gerçekleştirilecek.

Dünya Turizm Forumu'nun her yıl tek etkinlik gerçekleştirmediğini, ana toplantıların yanı sıra başka organizasyonlar da gerçekleştirildiğini aktaran Bağcı, "Her yıl bir ana toplantımız olur. 2015'ten beri Türkiye'de gerçekleştirdik. Bu yıl o ana toplantıya ara verdik gelecek yıla yine İstanbul'da düzenleyeceğiz. Ayrıca her kıtada toplantı yapıyoruz. Öncekini Gana'da yapmıştık. Bu sefer Angola'da yapıyoruz. Afrika dışında Asya'da, Körfez'de, Uzak Doğu'da, Latin Amerika'da ve birçok yerde toplantılar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bağcı, ürettikleri raporun yanı sıra ciddi bir etkinlik de düzenlediklerini kaydederek, dünya liderlerini ve turizm alanında söz sahibi insanları forumlara getirerek katılımcıların ufkunu açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Günlük bir summit veya kongre olmadıklarını dile getiren Bağcı, tamamen içerik ürettiklerini, turizme dair yol gösteren vizyon raporları ortaya koyduklarını Çin'den ABD'ye kadar global turizme ve Türk turizmine dair içerik hazırladıklarını anlattı.

- "Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyorlar"

Bağcı, Dünya Turizm Forumu'nu gelişen pazarlarda düzenlemeye dikkat ettiklerini, Angola'nın da turizmde ciddi bir potansiyel taşımasına rağmen bunu kullanamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Şu an Afrika'nın yıldızı Güney Afrika. Angola'da ise şöyle bir fırsat var. Angola'nın özelliği burada hayatın okyanusla birleşik olması. Milli parka git bir saat sonra denize gir, oradan iki saat uç pırlantanın nasıl çıkartıldığını gör. Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe, ülkenin henüz üçüncü cumhurbaşkanı ve 1,5 yıldır görevde. Lourençoe'nun vizyonu ülkeyi petrol bağımlılığından kurtarmak. Lourençoe, 'Şu anda gelirlerimizin yüzde 95'i petrolden geliyor ancak bunu turizme evirmemiz gerekiyor.' diyor. Bununla ilgili ciddi çalışmaları var."

Bağcı, Angola'nın turizminin gelişmesi için Cumhurbaşkanı Lourençoe ile temas halinde olduklarını ve bu amaçla Dünya Turizm Forumu'nu düzenlediklerini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda Angola'ya gelen turist sayısı yıllık 1,2 milyon. Ancak vizesi çok sıkı. Bu etkinlikle vize politikalarında değişikliğe gidecekler ve turizmde yeni bir vizyon ortaya koyacaklar. Etkinliğimizden sonra bir yılda ülkeye gelen turist sayısının 2,5 kat artarak 3 milyona çıkmasını hedefliyoruz. Çünkü aynı şeyi Gana'da yaşadık. Angolalı yetkililer turizmde Türkiye'yi rol model alıyor. Angola, turizmde Türkiye modelini uygulamayı, Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmayı istiyor."