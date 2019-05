Angola, turizmde Türkiye modelini uygulayacak

Günlük bir summit veya kongre olmadıklarını dile getiren Bağcı, tamamen içerik ürettiklerini, turizme dair yol gösteren vizyon raporları ortaya koyduklarını Çin'den ABD'ye kadar global turizme ve Türk turizmine dair içerik hazırladıklarını anlattı.

Bağcı, ürettikleri raporun yanı sıra ciddi bir etkinlik de düzenlediklerini kaydederek, dünya liderlerini ve turizm alanında söz sahibi insanları forumlara getirerek katılımcıların ufkunu açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Dünya Turizm Forumu'nun her yıl tek etkinlik gerçekleştirmediğini, ana toplantıların yanı sıra başka organizasyonlar da gerçekleştirildiğini aktaran Bağcı, "Her yıl bir ana toplantımız olur. 2015'ten beri Türkiye'de gerçekleştirdik. Bu yıl o ana toplantıya ara verdik gelecek yıla yine İstanbul'da düzenleyeceğiz. Ayrıca her kıtada toplantı yapıyoruz. Öncekini Gana'da yapmıştık. Bu sefer Angola'da yapıyoruz. Afrika dışında Asya'da, Körfez'de, Uzak Doğu'da, Latin Amerika'da ve birçok yerde toplantılar gerçekleştireceğiz." diye konuştu.