FİNANS

Antep fıstığı cep yakıyor: Kilosu 40 lira...

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

Antep fıstığı bu sene yok yılı dolayısıyla vatandaşların cebini yakıyor. Geçen sene 17 lira olan fıstığın kilosu bu sene ise 35-40 liradan alıcı buluyor.

Antep fıstığı cep yakıyor: Kilosu 40 lira...

Fıstığın başkenti olan Gaziantep’te bu sene yetişen ben fıstık (olgunlaşmış antep fıstığı) cep yakıyor. Ben fıstığın kilosu ise 35 ile 40 TL arasında değişiyor. Bir sene var bir sene yok yılı olan fıstık, bu sene yok yılını yaşıyor. Yok yılı dolayısıyla çok az ürün piyasaya sürüldü, bu durum fiyatlara da yansıdı. Geçen sene 17 TL’den satılan fıstığın kilosu bu sene yok yılı dolayısıyla 35-40 TL arasında değişiyor. Fıstık satıcıları pahalılığın ürünün azlığından kaynaklandığını ifade etti.

Fıstık esnafı Mehmet Deniz, fıstığın yok yılı olduğunu belirterek, “Bu sene fıstığın yok yılıdır. Hem satıcı hem de alıcı bu konuda sıkıntı yaşıyor. Geçen sene fiyatlar 17 ile 22 TL arasında iken, bu sene fiyatlar 35-40 TL arasında gidiyor. Fiyatlarda düşme olmaz nedeni de fıstığın olmamasıdır. Fiyatlardan dolayı alım gücü düştü. Vatandaş 2 kilo yerine yarım kilo veya bir kilo alıyor” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antep fıtsığı Gaziantep

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