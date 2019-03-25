BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030519 -1,80 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015996 -0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056695 -0,80 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016026 -0,78 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023541 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014003 -1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054755 -4,38 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073013 -3,96 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071955 -3,85 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046348 -3,79 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022162 -3,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023182 -2,70 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010886 -2,60 NN Hay. Em. Karma EYF 0,098947 -2,34 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023009 -2,31 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,056870 -2,00 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021274 -1,96 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014829 -1,89 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010337 -1,84 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015323 -1,71 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012023 -0,83(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

