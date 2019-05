BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037615 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041110 -0,58 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061033 -0,54 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052903 -0,54 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055079 -0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012806 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013726 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042096 -1,20 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024687 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049230 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032696 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019227 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032417 -0,50 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018248 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021220 -0,26 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015956 -0,22 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,017601 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020625 -0,77 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014254 -0,55 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009572 -0,48 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017832 -0,32 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016836 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026078 -0,90 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016400 -0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027183 -0,90 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026439 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026241 -0,87(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)