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Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 15:11 | Son Güncelleme

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (Bisam), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, Tüketici fiyat endeksi (2003=100) ana grup ve alt ana gruplar verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, ücreti enflasyon oranında artan asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü, Haziran ayında "reel olarak yıllık yüzde 3.18 düştü." Araştırmanın sonuçlarına göre, asgari ücretlinin alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında gelen meyvede bir yıllık alım gücü kaybı yüzde 12 düştü.

Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (Bisam), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, Tüketici fiyat endeksi (2003=100) ana grup ve alt ana gruplar verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, ücreti enflasyon oranında artan asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü, Haziran ayında "reel olarak yıllık yüzde 3.18 düştü."
Araştırmanın sonuçlarına göre, asgari ücretlinin alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında gelen meyvede bir yıllık alım gücü kaybı yüzde 12 düştü.
Bisam araştırmasının sonuçlarına göre, aynı dönemde;
- meyvede alım gücü kaybı yüzde 11.7,
- ekmek ve tahıllarda alım gücü kaybı yüzde 7.7
- ette alım gücü kaybı yüzde 5.5,
- süt, peynir ve yumurta grubunda alım gücü kaybı yüzde 4.6,
- katı ve sıvı yağlarda alım gücü kaybı yüzde 5.8,
- balıkta alım gücü kaybı yüzde 6.7,
- Şeker, reçel, bal, çikolata ve şekerlemeler grubunda alım gücü kaybı yüzde 1.9 oldu.
Bisam araştırmasına göre asgari ücretlinin geliri ile 2018 yılı Haziran ayında alabildiği kadar meyve alabilmesi için asgari ücretin Haziran 2019’da 2830 lira, aynı miktar ekmek ve tahıl ürünü alabilmesi için asgari ücretin 2708 lira, aynı miktar et alabilmesi için asgari ücretin 2645lira, aynı miktar katı ve sıvı yağ alabilmesi için asgari ücretin 2653lira, aynı miktar süt ve süt ürünü alabilmesi için 2621 lira olması gerekiyor.
Araştırma kapsamında incelenen verilere göre, asgari ücretlinin alım gücü sebzelerde yıllık yüzde 18.16 artarken, 12 aylık ortalamalar üzerinden sebze fiyatlarının (Haziran 2019-Temmuz 2018 ve Haziran 2018-Temmuz 2017 dönemleri karşılaştırıldığında) yüzde 57 arttığını gösterdi. (Grafik)

Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı

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