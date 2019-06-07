İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 806 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) Son Fiyat Piyasa Değeri KOC HOLDING 16,29 41.309.778.420 T. GARANTI BANKASI 8,12 34.103.999.999 AKBANK 6,16 32.032.000.000 TUPRS TURKIYE PETROL AS 126 31.552.819.200 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 12,38 27.236.000.000 ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 5,27 26.349.999.999 EREGLI DEMIR CELIK 7,39 25.865.000.000 BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 79 23.984.400.000 T. IS BANKASI C GRUBU 5,05 22.724.848.500 ASELSAN 18,42 20.998.800.000 FORD OTOMOTIV SANAYI 54,4 19.089.504.000 TURK HAVA YOLLARI AS 12,99 17.926.200.000 YAPI VE KREDI BANKASI AS 2,03 17.147.513.529 TURK TELEKOMUNIKASYON AS 4,72 16.520.000.000 HACI OMER SABANCI HOLDING 7,94 16.200.807.760 ARCELIK 17,28 11.676.583.382 T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 5,18 11.655.000.000 ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 19,17 11.350.657.891 TEKFEN HOLDING AS 26,18 9.686.600.000 TAV HAVALIMANLARI AS 26,02 9.452.578.125(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

