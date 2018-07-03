FİNANS

Buba’dan girişimcilik sektörüne "360 derece hizmet"

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Melek Yatırım ağı olarak kurulan Boğaziçi Mezunları Derneği (BUBA),Türkiye Girişimcilik Sektörüne 360 derece hizmet veren bir kuruluşa dönüştü.

İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Melek Yatırım ağı olarak kurulan Boğaziçi Mezunları Derneği (BUBA),Türkiye Girişimcilik Sektörüne 360 derece hizmet veren bir kuruluşa dönüştü.
2014 yılında bir melek yatırım ağı olarak kurulan BUBA girişimciliği köklerinden beslemek amacıyla çatısının altında bir danışmanlık şirketi ve girişim sermayesi yatırım fonu kurdu, aynı zamanda tarım ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren kendi girişimine de adım attı.
BUBA Başkanı Timuçin Bilgör, BUBA’nın Türkiye’deki rolüne ilişkin şöyle konuştu:
"Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi, yeni gelişen politikalarla birlikte hızla bir ulusal öncelik haline geldi.
"Türkiye’ye baktığımızda özellikle 2017 yılının, 2016’ya kıyasla yatırımlar anlamında çok daha verimli geçtiğini gözlemliyoruz.
"Startups.Watch verilerine göre 2017 yılında 162 girişim, melek yatırımcılardan ve Venture Capital şirketlerinden yatırım aldı.
"Toplamda yapılan yatırım 103 milyon dolar ve özel sermaye yatırımları ile birlikte bu rakam 177 milyon doları geçti.
"Bünyemizde bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy ile kurdukları Bosphorist Teknoloji Fonu, Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosu ve mezunu danışmanları iş birliği ile şirketlere danışmanlık veren Boğaziçi Counseling for Business (BCB) ve bu yılın ilk çeyreğinde kurdukları muz tarım ve teknolojileri girişimimiz TreeT de bulunuyor.
"Bugünün kurumlarının geleceğin kurumlarına dönüşebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlara BCB ile cevap veriyoruz.
"BCB’yi geleneksel danışmanlıktan ayıran ilk özellik, alanlarında uzmanlaşmış Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla, Boğaziçi Üniversitesi’nin yetkin akademik kadrosunun iş birliğiyle kurulmuş olmasıdır.
"Bu danışmanlık modelinin iş yapma tarzında kurumlara rapor hazırlamanın ötesinde, uygulama süreçlerinde bilfiil kurumların yanında bulunmak var.
"300 kişiyi aşan danışman havuzumuzun yanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerimizin de katılımıyla sektöre hizmet veriyor olmaktan dolayı mutluyuz."
Bilgör ayrıca, TreeT’ nin ise, konvansiyonel tarımın yanı sıra, tarıma yön verecek yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı bir yatırım modeli olarak doğduğunu ve tarım teknolojileri alanında katma değer yaratacak girişimlere destek verdiğini belirtti.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
BİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkilediBİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkiledi
Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliğiAytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Altının onsu 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Altının onsu 7 ayın en düşük seviyesini gördü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

BİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkiledi

BİSAM: Haziran enflasyonu yoksulu ve emekliyi daha çok etkiledi

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.