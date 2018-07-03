İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Melek Yatırım ağı olarak kurulan Boğaziçi Mezunları Derneği (BUBA),Türkiye Girişimcilik Sektörüne 360 derece hizmet veren bir kuruluşa dönüştü.

2014 yılında bir melek yatırım ağı olarak kurulan BUBA girişimciliği köklerinden beslemek amacıyla çatısının altında bir danışmanlık şirketi ve girişim sermayesi yatırım fonu kurdu, aynı zamanda tarım ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren kendi girişimine de adım attı.

BUBA Başkanı Timuçin Bilgör, BUBA’nın Türkiye’deki rolüne ilişkin şöyle konuştu:

"Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi, yeni gelişen politikalarla birlikte hızla bir ulusal öncelik haline geldi.

"Türkiye’ye baktığımızda özellikle 2017 yılının, 2016’ya kıyasla yatırımlar anlamında çok daha verimli geçtiğini gözlemliyoruz.

"Startups.Watch verilerine göre 2017 yılında 162 girişim, melek yatırımcılardan ve Venture Capital şirketlerinden yatırım aldı.

"Toplamda yapılan yatırım 103 milyon dolar ve özel sermaye yatırımları ile birlikte bu rakam 177 milyon doları geçti.

"Bünyemizde bağımsız portföy yönetim şirketi olan İstanbul Portföy ile kurdukları Bosphorist Teknoloji Fonu, Boğaziçi Üniversitesi akademik kadrosu ve mezunu danışmanları iş birliği ile şirketlere danışmanlık veren Boğaziçi Counseling for Business (BCB) ve bu yılın ilk çeyreğinde kurdukları muz tarım ve teknolojileri girişimimiz TreeT de bulunuyor.

"Bugünün kurumlarının geleceğin kurumlarına dönüşebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlara BCB ile cevap veriyoruz.

"BCB’yi geleneksel danışmanlıktan ayıran ilk özellik, alanlarında uzmanlaşmış Boğaziçi Üniversitesi mezunlarıyla, Boğaziçi Üniversitesi’nin yetkin akademik kadrosunun iş birliğiyle kurulmuş olmasıdır.

"Bu danışmanlık modelinin iş yapma tarzında kurumlara rapor hazırlamanın ötesinde, uygulama süreçlerinde bilfiil kurumların yanında bulunmak var.

"300 kişiyi aşan danışman havuzumuzun yanında Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerimizin de katılımıyla sektöre hizmet veriyor olmaktan dolayı mutluyuz."

Bilgör ayrıca, TreeT’ nin ise, konvansiyonel tarımın yanı sıra, tarıma yön verecek yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı bir yatırım modeli olarak doğduğunu ve tarım teknolojileri alanında katma değer yaratacak girişimlere destek verdiğini belirtti.

