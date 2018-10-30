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CK Enerji Boğaziçi Elektrik 'en yeşil ofisler' arasında yer aldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

BU yıl enVision tarafından gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis’ araştırmasının elektrik sektörü verilerine göre CK Enerji Boğaziçi Elektrik, en yeşil 10 ofis arasında yer aldı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik 'en yeşil ofisler' arasında yer aldı

İSTANBUL, (DHA) - BU yıl enVision tarafından gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis’ araştırmasının elektrik sektörü verilerine göre CK Enerji Boğaziçi Elektrik, en yeşil 10 ofis arasında yer aldı.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanarak ‘kağıtsız ofis’ konseptine geçen CK Enerji Boğaziçi Elektrik, enVision tarafından hazırlanan ‘En Yeşil Ofis’ araştırmasında ilk 10’da yer aldı. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Doküman sistemini elektronik ortama taşıyıp, çevreye yaptığımız katkı her yıl artarak devam ediyor. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak hareket ediyoruz" diye konuştu.

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektörü, yaptığı kağıt tasarrufu ile yaklaşık 18 bin ağacın kesilmesini önledi ve 88 milyon litre su tasarrufu sağladı. Ayrıca, bin 322 ton karbondioksit salınımı ile 690 ton katı atık oluşumu da engelleyen elektrik sektöründe böylece 149 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesi de önlenmiş oldu.

"DÜNYAYI SEVİYOR VE ONU KORUYORUZ"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, yer aldıkları tüm alanlarda çevresel sorumluluklarının bilincinde ve sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak hareket ettiklerini söyledi. Bakal, "Dünyayı seviyor ve onu koruyoruz. Yaşamın sürdürülebilirliği için faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel sonuçları duyarlılıkla yönetiyoruz. Bu yüzden diğer CK Enerji ofisleriyle eşzamanlı olarak Elektronik Belge Yönetimi Sistemi’ne geçerek kağıt israfını önemli ölçüde azaltmaya başladık. EBYS gibi çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliğe yönelik uygulamalarımız devam edecek" dedi.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik 'en yeşil ofisler' arasında yer aldı

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