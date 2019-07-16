DİSK-AR: Geniş̧ tanımlı işsizlik yüzde 20.1'e, işsiz 6.96 milyona ulaştı

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR) hesaplamalarına göre Nisan döneminde geniş̧ tanımlı işsiz sayısı, geçen yılın Nisan dönemindeki 5 milyon 872 bin kişiden, 6 milyon 963 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Nisan dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile İŞKUR verilerini değerlendiren DİSK-AR, geniş̧ tanımlı işsizlik oranını da yüzde 20.1 olarak hesapladı.

DİSK-AR hesaplamalarına göre, geniş̧ tanımlı işsiz sayısı Nisan 2018’e göre 1.91 milyon kişi arttı.

TÜİK'in verilerine göre, Nisan 2018’de 3 milyon 86 bin olan mevsim etkisinden arındırılmamış dar tanımlı işsiz sayısı Nisan 2019’da 1 milyon 116 bin artarak 4 milyon 202 bin kişiye yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yıla göre 3.4 puan artarak yüzde 13 oldu.

DİSK-AR açıklamasında, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik hem aylık hem yıllık olarak tırmanmaya devam ediyorTarım, turizm ve inşaat gibi sektörlerin mevsim etkileri hariç tutulduğunda işsizliğin hem oransal hem de sayısal olarak tırmanmaya devam ettiği görülüyor. Nisan 2019’da mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlikte Mart 2019’a göre kısmi bir gerileme görünse de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlikteki artış düzenli olarak devam ediyor” denildi ve şu bilgiler verildi:

“Tarım dışı işsizlikte de tırmanış devam ediyor. Ücretsiz aile işçilerinin yoğun olduğu tarım sektörü hariç tutulduğunda işsizlikte sert bir artış gözlendi. Nisan 2018’de yüzde 12.2 olan mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik Nisan 2019’da yüzde 16’ya yükseldi.

“Ağustos ayından itibaren işsizliğin düzenli yükselişi en çok gençleri ve genç kadınları etkiledi. Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği Nisan 2018’e göre 6.9 puan artarak yüzde 18.6’dan yüzde 25.5’e yükseldi. Ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin sayısı 2 milyon 720 bin kişi odu.

“Nisan 2018’de yüzde 12.3 olan kadın işsizliği 2.9 puan artarak Nisan 2019’da yüzde 15.2 düzeyine yükseldi. Tarım dışı kadın işsizliği de yüzde 18.9’a tırmandı.

“Ekonomik kriz ve sanayi üretimi ile büyümedeki daralmaya paralel olarak istihdamda daralma devam ediyor. Dolayısıyla yalnızca işsizlik artmıyor, istihdamda da büyük bir daralma yaşanıyor. Nisan 2018’de 28 milyon 824 bin olan bin olan mevsim etsisinden arındırılmış istihdam 784 bin kişi azalarak Nisan 2019’da 28 milyon 40 bine geriledi.

“İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2019’da 4 milyon 417 bin olarak açıklandı. Böylece kayıtlı işsiz sayısı TÜİK tarafından açıklanan ankete dayalı işsiz sayısının üstüne çıktı.”

DİSK-AR, mevsim etkisinden arındırılmış işsizliğin hem aylık hem yıllık olarak tırmanmaya devam ettiğini belirterek şu verileri açıkladı:

“Nisan 2018’de yüzde 10,3 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mart 2019’daki yüzde 13.7’den, Nisan 2019’da yüzde 13.8’e yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 188 bin artışla 3 milyon 299 binden 4 milyon 487 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik bir yılda yüzde 12.2’den yüzde 16’ya yükselirken, mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği de bir yılda yüzde 18.6’dan yüzde 25.5’e yükseldi.

“TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2019 dar tanımlı mevsim etkilerinden arındırılmamış işsiz sayısı 4 milyon 202 bin iken, İŞKUR Haziran 2019’da kayıtlı işsiz sayısını 4 milyon 417 bin olarak açıklandı. Böylece kayıtlı işsiz sayısı ankete dayalı işsiz sayısını geçmiş oldu. Bu tablo TÜİK tarafından kullanılan metodolojinin işsizliği tam olarak ortaya koymaktan uzak olduğunu gösteriyor.

“Bir önceki yıla göre bütün işsizlik türlerinde sıçrama yaşanmaya devam ediyor. Nisan 2019’da Nisan 2018’e göre en fazla artış yine genç işsizliği ve genç kadın işsizliğinde görülüyor. Genç ve kadın işsizliği hem düzey hem de artış hızı olarak ilk sıralarda yer alıyor.

“Mevsim etkisinden arındırılmamış genç işsizliği 6,3 puan artarak yüzde 16,9’dan yüzde 23,2’ye yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmamış kadın işsizliği yüzde 12.3’ten yüzde 15.2’ye yükselirken, genç kadın işsizliği yüzde 22’den yüzde 27.2’ye yükseldi. Tarım dışı genç kadın işsizliği ise en yüksek işsizlik türü oldu. Nisan 2018’de yüzde 25.6 olan tarım dışı genç kadın işsizliği Nisan 2019’da yüzde 31 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olanların (NEET) oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak yüzde 23.4’e yükseldi.

“Ne istihdam ne istihdamda olan gençlerin sayısı 2 milyon 727 bin oldu.” (Tablo)