"Doğal taş sektörü ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor"

Dinçer, birlik olarak Kasım 2018'de başladıkları sektörel ticaret heyeti organizasyonlarına 2019'da devam ettiklerini aktararak, o tarihten bu yana Endonezya, Malezya, Hindistan, Çin, Kanada, Nijerya, Güney Afrika, İngiltere, Amerika, Arjantin, Şili olmak üzere 11 ülkeye ticaret heyeti yaptıklarını anlattı.

Gelecek dönemde de Almanya, BAE, Brezilya, Meksika, Fransa, Singapur, Kuveyt, Katar ve daha başka ülkelere ticaret heyetleri düzenleyecekleri bilgisini veren Dinçer, mevcut pazarları korumanın yanı sıra yeni pazarlara ihracatın artması yönündeki faaliyetlerin öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

- "ABD'nin en büyük doğal taş fuarına 40 firma ile katılacağız"

Aydın Dinçer, milli katılım gösterecekleri ABD'deki The Global Tile&Stone Experince Fuarı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin en büyük doğal taş fuarı The Global Tile & Stone Experince'nin dünya çapında en önemli üç fuardan biri olduğuna işaret eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Her yıl ABD’nin farklı bir şehrinde gerçekleştirilen, bu yıl 9-12 Nisan 2019'da Florida Eyaleti'nin Orlando şehrinde gerçekleşecek fuar, bu yıl 30. kez düzenleniyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak 18 yıldır düzenlediğimiz milli katılım organizasyonunu bu yıl bin 134,6 metrekare alanda 40 doğal taş sektörü firmamız ile gerçekleştireceğiz. Fuarda Türk doğal taşlarının tanıtımının en iyi şekilde yapılması için çalışıyoruz. Tanıtım çalışmaları kapsamında fuarın çanta sponsorluğunu aldık. Fuara kayıt için gelen her ziyaretçiye TurkishStones logolu çantalarımız verilecek. Bu şekilde fuarın her yerinde markamız yer alacak. Ayrıca yine milli katılım alanımızda yer alacak Türkiye Tanıtım Standı'nda ülkemizi ve Türk doğal taşlarını tanıtıcı faaliyetler yer alacak."