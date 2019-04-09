"Doğal taş sektörü ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor"

"ABD, Türkiye'nin doğal taş ihracatında Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. İşlenmiş doğal taş ihracatımızda ise ABD ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin işlenmiş mermer traverten ihracatının da yüzde 31,5'i ABD'ye yapılıyor. ABD'nin işlenmiş mermer-traverten ithalatında ise Türkiye yüzde 25,5 payla İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından üçüncü sırada geliyor. ABD dünyanın en çok doğal taş ithal eden ülkesi konumunda. Bu nedenle ülkemiz için özellikle işlenmiş doğal taş grubunda en büyük pazarımız diyebiliriz."

Dinçer, sektörün ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu belirterek, "Türk doğal taşları dünyada pek çok yerde bulunurken, ABD'de Beyaz Saray, JFK Havaalanı, Las Vegas otellerinde Türk doğal taşı kullanılmıştır." diye konuştu.

İlk çeyrekte Türk doğal taş sektörünün ABD'ye 63,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Dinçer, söz konusu rakamın 61,1 milyon dolarının ise işlenmiş mermer ve traverten ihracatına ait olduğunu bildirdi.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre doğal taş ihracatının yüzde 8 azalarak 376,8 milyon dolara gerilediğini aktararak, bu rakamdan en büyük payı ABD'nin aldığını söyledi.

- "Gümrük muafiyetinin kaldırılmasının küçük bir etkisi olacak"

Aydın Dinçer, 2017'de ABD'ye yapılan doğal taş ihracatının 320,7 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu anımsatarak, bu rakamın 153,4 milyon dolarının halihazırda gümrük muafiyeti kapsamı dışında tutulan ve gümrük vergisine tabi ürünlere ait olduğunu söyledi.

ABD'nin geriye kalan 167,3 milyon dolarlık ürünlere yüzde 1,9 ile yüzde 6,5 arası vergi uygulamaya başlayabileceğini aktaran Dinçer, "Gümrük muafiyetinin kaldırılmasının sektöre etkisi mutlaka olacak ancak küçük bir etki olarak kalacaktır. Ürünlerimizin yaklaşık yarısı vergili şekilde halihazırda ABD'ye giriş yapıyordu. Şimdi de diğer yarısına vergi uygulayacaklar gibi gözüküyor." değerlendirmelerini yaptı.

Dinçer, Çin ve ABD'nin doğal taş sektöründeki en büyük pazarlar olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:

"İnşaat sektörünün ana malzemesi olan doğal taş ihracatımız 2018'de bir önceki yıla oranla yüzde 6,8'lik bir düşüşle 1,91 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğal taş ihracatındaki bu duruma Çin'de inşaat sektörünün durağan olması ve Çin pazarının daralmasının etkisi çok büyüktür. ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının tüm dünyayı etkilediği görülmektedir. Mevcut ekonomik durumda bunu nasıl avantaja döndürebiliriz ona bakıyoruz. Yurt içinde artan ve azalan döviz kurlarının istikrarlı hale gelmesiyle sektör ileriye dönük satış anlaşmalarını daha rahat yapabilecektir. Bunun yanı sıra ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının tüm dünyayı etkilediği görülmektedir. Bu savaşlarda bir yumuşama olması halinde bu durum tüm dünya ülkelerine olumlu yansıyacak, dolayısıyla inşaat sektörüne bağlı olarak doğal taş sektörümüzü de olumlu etkileyecektir."