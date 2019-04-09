FİNANS

"Doğal taş sektörü ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor"

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Aydın Dinçer: - "Doğal taş sektörü olarak ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. ABD'nin en büyük doğal taş fuarına 40 firma ile katılacağız" - "Türk doğal taşları dünyada pek çok yerde bulunurken, ABD'de Beyaz Saray, JFK Havaalanı, Las Vegas otellerinde Türk doğal taşı kullanılmıştır" - "Türk doğal taşının en büyük gündem maddelerinden biri markalaşma. Biz Turkish Stones markasını tüm dünyada Türk doğal taşının kalitesini yansıtan bir marka olarak konumluyoruz. Dünyada karar vericiler ve son kullanıcının Turkish Stones'u tanıması sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtaracak, markalaşma süreci ihracatımıza olumlu yansıyacaktır" - "Doğal taş ihracatında geçen yıl yaşanan düşüşte Çin'de inşaat sektörünün durağan olması ve Çin pazarının daralmasının etkisi çok büyüktür. ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının tüm dünyayı etkilediği görülmektedir. Mevcut ekonomik durumda bunu nasıl avantaja döndürebiliriz ona bakıyoruz"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Türk doğal taş sektörünün ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu bildirdi.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre doğal taş ihracatının yüzde 8 azalarak 376,8 milyon dolara gerilediğini aktararak, bu rakamdan en büyük payı ABD'nin aldığını söyledi.

İlk çeyrekte Türk doğal taş sektörünün ABD'ye 63,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Dinçer, söz konusu rakamın 61,1 milyon dolarının ise işlenmiş mermer ve traverten ihracatına ait olduğunu bildirdi.

Dinçer, sektörün ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu belirterek, "Türk doğal taşları dünyada pek çok yerde bulunurken, ABD'de Beyaz Saray, JFK Havaalanı, Las Vegas otellerinde Türk doğal taşı kullanılmıştır." diye konuştu.

ABD pazarının Türk doğal taş sektörü için öneminden bahseden Dinçer, şunları kaydetti:

"ABD, Türkiye'nin doğal taş ihracatında Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. İşlenmiş doğal taş ihracatımızda ise ABD ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin işlenmiş mermer traverten ihracatının da yüzde 31,5'i ABD'ye yapılıyor. ABD'nin işlenmiş mermer-traverten ithalatında ise Türkiye yüzde 25,5 payla İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından üçüncü sırada geliyor. ABD dünyanın en çok doğal taş ithal eden ülkesi konumunda. Bu nedenle ülkemiz için özellikle işlenmiş doğal taş grubunda en büyük pazarımız diyebiliriz."

- "Gümrük muafiyetinin kaldırılmasının küçük bir etkisi olacak"

Aydın Dinçer, 2017'de ABD'ye yapılan doğal taş ihracatının 320,7 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu anımsatarak, bu rakamın 153,4 milyon dolarının halihazırda gümrük muafiyeti kapsamı dışında tutulan ve gümrük vergisine tabi ürünlere ait olduğunu söyledi.

ABD'nin geriye kalan 167,3 milyon dolarlık ürünlere yüzde 1,9 ile yüzde 6,5 arası vergi uygulamaya başlayabileceğini aktaran Dinçer, "Gümrük muafiyetinin kaldırılmasının sektöre etkisi mutlaka olacak ancak küçük bir etki olarak kalacaktır. Ürünlerimizin yaklaşık yarısı vergili şekilde halihazırda ABD'ye giriş yapıyordu. Şimdi de diğer yarısına vergi uygulayacaklar gibi gözüküyor." değerlendirmelerini yaptı.

Dinçer, Çin ve ABD'nin doğal taş sektöründeki en büyük pazarlar olduğuna vurgu yaparak, şunları ifade etti:

"İnşaat sektörünün ana malzemesi olan doğal taş ihracatımız 2018'de bir önceki yıla oranla yüzde 6,8'lik bir düşüşle 1,91 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğal taş ihracatındaki bu duruma Çin'de inşaat sektörünün durağan olması ve Çin pazarının daralmasının etkisi çok büyüktür. ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının tüm dünyayı etkilediği görülmektedir. Mevcut ekonomik durumda bunu nasıl avantaja döndürebiliriz ona bakıyoruz. Yurt içinde artan ve azalan döviz kurlarının istikrarlı hale gelmesiyle sektör ileriye dönük satış anlaşmalarını daha rahat yapabilecektir. Bunun yanı sıra ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarının tüm dünyayı etkilediği görülmektedir. Bu savaşlarda bir yumuşama olması halinde bu durum tüm dünya ülkelerine olumlu yansıyacak, dolayısıyla inşaat sektörüne bağlı olarak doğal taş sektörümüzü de olumlu etkileyecektir."

- "Türkiye, dünyanın en kaliteli mermer yataklarına sahip"

Aydın Dinçer, Türk doğal taşının en büyük gündem maddelerinden birinin markalaşma olduğuna dikkati çekerek, "Biz Turkish Stones markasını tüm dünyada Türk doğal taşının kalitesini yansıtan bir marka olarak konumluyoruz." dedi.

Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli, en çeşitli mermer yataklarına sahip olduğunu vurgulayan Dinçer, şöyle devam etti:

"Kalitemizin bilinmesi, tanınması, mermerimizin şık ve konforlu bir tasarım malzemesi olduğunu Turkish Stones markasıyla tüm dünyaya anlatmak için tüm platformları kullanıyoruz. Bunun için de dünya ithalat rakamlarına bakıldığında çıkan hedef pazarların yanı sıra Türk Taşı algısını yukarıya çekme amacımızı gerçekleştirebilmek üzere dünyadaki trend belirleyici ülkelere yöneliyoruz. Üretimden tasarıma yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda, ilk olarak Amerika'da daha sonra İtalya ve İngiltere'de mimarlar, tasarımcılar ve son kullanıcılara yönelik tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Dünyada karar vericiler ve son kullanıcının Turkish Stones'u tanıması sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtaracak, markalaşma süreci ihracatımıza olumlu yansıyacaktır."

Dinçer, birlik olarak Kasım 2018'de başladıkları sektörel ticaret heyeti organizasyonlarına 2019'da devam ettiklerini aktararak, o tarihten bu yana Endonezya, Malezya, Hindistan, Çin, Kanada, Nijerya, Güney Afrika, İngiltere, Amerika, Arjantin, Şili olmak üzere 11 ülkeye ticaret heyeti yaptıklarını anlattı.

Gelecek dönemde de Almanya, BAE, Brezilya, Meksika, Fransa, Singapur, Kuveyt, Katar ve daha başka ülkelere ticaret heyetleri düzenleyecekleri bilgisini veren Dinçer, mevcut pazarları korumanın yanı sıra yeni pazarlara ihracatın artması yönündeki faaliyetlerin öncelikleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

- "ABD'nin en büyük doğal taş fuarına 40 firma ile katılacağız"

Aydın Dinçer, milli katılım gösterecekleri ABD'deki The Global Tile&Stone Experince Fuarı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin en büyük doğal taş fuarı The Global Tile & Stone Experince'nin dünya çapında en önemli üç fuardan biri olduğuna işaret eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Her yıl ABD’nin farklı bir şehrinde gerçekleştirilen, bu yıl 9-12 Nisan 2019'da Florida Eyaleti'nin Orlando şehrinde gerçekleşecek fuar, bu yıl 30. kez düzenleniyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak 18 yıldır düzenlediğimiz milli katılım organizasyonunu bu yıl bin 134,6 metrekare alanda 40 doğal taş sektörü firmamız ile gerçekleştireceğiz. Fuarda Türk doğal taşlarının tanıtımının en iyi şekilde yapılması için çalışıyoruz. Tanıtım çalışmaları kapsamında fuarın çanta sponsorluğunu aldık. Fuara kayıt için gelen her ziyaretçiye TurkishStones logolu çantalarımız verilecek. Bu şekilde fuarın her yerinde markamız yer alacak. Ayrıca yine milli katılım alanımızda yer alacak Türkiye Tanıtım Standı'nda ülkemizi ve Türk doğal taşlarını tanıtıcı faaliyetler yer alacak."

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Aydın Dinçer İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

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