Kredi ve sigorta karşılaştırma sitesi Hesapkurdu.com verilerine göre elektrikli otomobil sahipleri yüzde 75 daha az MTV ödüyor. Kullanımı yaygınlaştırmak için Türkiye ve dünyada birçok çalışma yapılan elektrikli otomobiller 2018 yılında, MTV zammından en az etkilenen otomobil türü oldu. Yapılan incelemede MTV 2019 yılında yüzde 15,9 oranında artış gösterirken; benzinli ve dizel olanlara kıyasla elektrikli otomobillerin, yüzde 75 daha az vergiye tabi tutulduğu bildirildi. 2019 yılında 1-3 yaş arası, 46 bin 300 TL’ye kadar olan benzinli ve dizel otomobiller için 861 TL belirlenirken aynı özellikteki elektrikli otomobiller için 215 TL vergi oranıuygulanıyor. Ayrıca elektrikli otomobillerde MTV oranının aracın motor gücünün kW cinsinden değerine göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

MTV zammı 2019’da rekor seviyeye ulaştı



Yıllara göre MTV’de görülen zam oranları 2014’te yüzde 3, 2015’te yüzde 10,1, 2016’da yüzde 5,58, 2017’de yüzde 3,83, 2018’de ise yüzde 15,9’u buldu. 2018 yılından sonra alınan araçlarda ise MTV motor hacmi ve satış bedeline göre hesaplandığı için zam oranı yüzde 50’ye varan oranlara ulaşabiliyor.

MTV’yi ödemeyenler cezai yaptırımlarla karşılaşıyor



MTV’nin ikinci taksitinin ödeme süresi Temmuz ayının sonuna kadar devam ediyor. Ödenmediği durumda ise taşıt sahipleri cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafiğe kayıtlı tüm motorlu taşıtların, MTV ödeme zorunluluğu bulunuyor. Ödenecek miktar ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın her yıl sonunda yeniden açıkladığı zam oranına göre belirleniyor. MTV’nin ödenmemesi durumunda aylık yüzde 2,5 gecikme faizi uygulanırken, haciz ve trafikten men edilmeye varan cezalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Ayrıca MTV’si ödenmeyen araçların muayene, kontrol satış işlemleri de gerçekleştirilmiyor. Henüz MTV’nin ikinci taksitini ödemeyenler için araç özelliklerine göre vergi hesaplama imkanı sunan Hesapkurdu.com, araç sahiplerinin işlemleri gerçekleştirmesini sağlıyor.