En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,06 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028078 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020806 -1,14 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100459 -1,06 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024658 -1,05 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018492 -1,04 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039804 -1,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,055678 -1,04 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,106250 -1,00 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074297 -1,00 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033873 -1,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

