En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,70 ile "Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 1,68 ile "KT Portföy Bir. Katılım Fonu" ve yüzde 1,54 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,364065 -1,70 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,450232 -1,68 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,879537 -1,54 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,050131 -1,44 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110986 -1,35 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,141219 -1,33 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033704 -1,29 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,925131 -1,20 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042444 -1,06 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,278930 -1,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

