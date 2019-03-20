En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,05 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,85 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072193 1,10 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,042540 1,05 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035257 0,85 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028504 0,80 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022312 0,79 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,193171 0,74 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046134 0,72 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,842404 0,67 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,038590 0,64 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056254 0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

