Eroğlu: Hayvan ve kırmızı et ithalatı, güvenli gıda açısından risk oluşturuyor

Cansel ORUÇ/ANKARA, (DHA)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği(TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, İspanya’dan Türkiye’ye sahte belgeler ile canlı hayvan getirildiğinin ortaya çıktığını hatırlatarak, canlı hayvan ithalatına sıkı denetim getirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Eroğlu, “Hayvan ve kırmızı et ithalatı, güvenli gıda açısından risk oluştururken, ülkemize de büyük çaplı ekonomik kayıplar yaşatmaktadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda, İspanya’dan Türkiye’ye sahte belgeler ile canlı hayvan getirildiğinin ortaya çıkması üzerine TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, açıklama yaptı. Türkiye’nin hayvan ve kırmızı et ihtiyacının ithalatla çözülemeyeceğini söyleyen Eroğlu, nüfusu 83 milyona ulaşmış Türkiye’nin bir an önce kısa, orta ve uzun vadeli programlarla ithalat bağımlısı ülke olmaktan çıkması gerektiğini bildirdi.

Başkan Eroğlu, “Yerli hayvancılığa dönemezsek ithalat nedeniyle bu sıkıntıları sürekli yaşarız. Hayvan ve kırmızı et ithalatı, güvenli gıda açısından risk oluştururken, ülkemize de büyük çaplı ekonomik kayıplar yaşatmaktadır” diye konuştu.

Eroğlu, İspanya’dan sahte evraklarla hayvan getirilmesinin, ithalatta yeterli kontrolün yapılmadığını gösterdiğini iddia etti. İskenderun Limanı’na İspanya’dan getirilen hayvanların, Lübnan’a gönderilmesi gereken hayvanlar olduğu ancak sahte belgelerle Türkiye’ye sokulduğunun belirlendiğini ifade eden Ali Eroğlu, bu olayın resmi seçim heyeti uygulamasının kaldırılmasından ve yeterince kontrol yapılmamasından kaynaklandığını öne sürdü. Eroğlu, hayvan ithalatında 2018 yılına kadar yapılan uygulamada bakanlıkça belirlenen resmi seçim heyetinin görevlendirildiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 26 Nisan 2018 tarihinden önce yürürlükte olan 2015/2 nolu tebliği ile ithal edilecek damızlık, kasaplık ve besilik büyükbaş ve küçükbaş hayvanların veteriner kontrolleri, bakanlıkça görevlendirilen resmi seçim heyetlerince ihracatçı ülkelerde, çiftliklerde ve toplama istasyonlarında yapılırdı. İlgili belgeler tanzim edilerek, onaylanır ve seçim listeleri ile tutanaklar veteriner sağlık sertifikalarına eklenirdi. Bu işlem sağlıklı ve genetik vasfı yüksek hayvanların seçimini sağladığı gibi, bilgi ve belge güvenliğine de ek bir ön inceleme ve güvence sağlıyordu. Ancak, ithalatçı firmaların baskısı sonrasında resmi seçim heyeti zorunluluğu bir tebliğ ile kaldırıldı. 26 Nisan 2018 tarihinden itibaren bu ve benzeri ithalatlarda veteriner hekimler görevlendirilmemiştir. Bugün yaşanan sorunların temel nedeni, ithal hayvanların bizzat menşeyinde yapılan fiziki, hayvan hastalıkları yönünden muayene ve yüklemeye iştirak etme kapsamındaki bilgi ve belgelerin kontrollerinin kaldırılmasından kaynaklanmaktadır. Bakanlık bir an önce ‘Seçim Heyeti’ uygulamasına tekrar dönmelidir. Teknik ve idari şartnamelerdeki hükümlerin tamamını sağlayamayan ve yeterli altyapıya sahip olmayan firmalara ithalat yetkisi verilmemelidir. Ayrıca ithalat işlemleri, bir genel müdürlük eliyle yürütülerek çok başlılıktan kurtarılmalıdır.”