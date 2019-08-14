Fındıkta rekolte artışı üreticiyi sevindirdi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA) - TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 6 Ağustos'ta başlayan hasat ve kurutma işlemi sürüyor. Karadeniz'de birkaç hafta sonra hasadı tamamlanacak ve pazara inecek fındıkta yaşanan rekolte artışı üreticiyi memnun etti.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındık için hasat ve kurutma dönemi devam ediyor. Karadeniz'de bir kaç hafta sonra hasadı tamamlanacak fındık, pazara inecek. Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite kabuklu fındıkları 17 TL, levant kalite kabuklu fındıkları ise 16,50 TL, sivri kalite fındıkları ise 15,50 TL fiyattan satın alacak.

‘FINDIKTA VERİLEN FİYAT İYİ’

Fındıkta verilen fiyatın iyi olduğunu söyleyen Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Verilen fiyatın iyi olduğunu üretici adına söylemek mümkün. Bir yandan rekolte çok iyi bir yandan fiyat çok iyi. Öte yandan başta İtalya olmak üzere rakip ülkelerde fındık az. Bu yıl hem üretimdeki tekelimizi pekişti hem de bununla bağlı olarak da ihracatımızı rekor düzeye ulaştırma zamanı geldi. Biz Türkiye’nin fındık ihracatını yapan fındık ihracatçıları olarak bu saatten sonra fiyat şöyle şekillenir böyle olur gibi söylemlerde bulunmuyoruz. Fiyat açıklandı ve bu minberde devam edeceği belli. İşimiz Türkiye’nin bütün fındığını elimizde stok bırakmadan satmak ve bir sonraki yıla öyle geçmek" diye konuştu.

‘FINDIĞA SAHİP ÇIKILMALI'

Fındıkta verim ve kalitenin arttırılması için üreticilerin ve bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini belirten Sevinç, "Trabzon’da birçok yerde verim ve kaliteyi arttırabilmek için örnek bahçeler oluşturuldu. Bir çotanakta 12’yi bulan besili fındıklar var. Bu yıl çok yüksek bir rekolte var. Biz ihracatçılar birlikleri olarak henüz sayımlarımızı tamamlamadık. Eylül ayının ortalarına doğru tamamlamış olacağız. Şu an bakanlığın açıkladığı tahminin çok daha üzerinde bir rekolte olduğunu söylemek mümkün. Bu sene kış ayı çok sert geçtiği için mart ve nisan ayları çok güzel bir mahsulle karşı karşıya kaldık. Önemli olan bu imkanın sürdürülebilmesi. Üreticinin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Özellikle fiyatların ve rekoltenin çok iyi olmasının üreticilerimiz nezdinde bir farkındalığı devletimiz nezdinde bir farkındalığı oluşturacağına inanıyoruz. Şimdi artık bahçelerimizi kendi haline bırakmamanın gerekli bakım ve ilaçlamaların zamanında yapılması gerekiyor. Bunun için biz ihracatçılar birlikleri olarak gerekli farkındalıkları yerine getirmeye çalışıyoruz. İcra makamlarının bu anlamda harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle bakanlığımız rekoltenin buna benzer düzeyde olabilmesi için farkındalık oluşturma ve yerinde eğitimler verilmesi çalışmalarına bugünden başlaması gerekiyor" diye konuştu.

‘DÜNYADAKİ FINDIK ÜRETİMİ TÜRKİYE ORJİNLİ OLMALI'

Son yılların rekolte ortalamasının yaklaşık 650 bin ton olduğunu ve üreticinin bahçesine gerekli özeni gösterirse bu rekoltenin 1 milyonu bulabileceğini kaydeden Sevinç, "Üretici tarlaya iner ve bakımlarını yaparsa üretim iki katına çıkacaktır. 2006 yılında 840 bin ton, 2008 yılında 880 bin ton, 2015 yılında 800 bin ton 2017 yılında da yine 800 bin tona yakın bir rekolte zaten çalışmalar yapılmadan bahçeler iklim şartlarına göre verdi. Ama ara dönemlerde 500 binler 450 binler ve hatta 400 bin tonları bulan rekoltelerde yaşadık. Bütün amacımızın dünyadaki fındık üretimini Türkiye orjinli olarak devamını sağlamak olması gerekiyor. Bunun içinde üretime ihtiyacımız var" diye konuştu.