FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters'a tepki

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 19:26 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'a, 'İVME Finansman Paketi' ile ilgili haberi nedeniyle tepki gösterildi.

ANKARA, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca merkezi Londra'da bulunan haber ajansı Reuters'a, 'İVME Finansman Paketi' ile ilgili haberi nedeniyle tepki gösterildi. Bakanlığın açıklamasında, "Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye'nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bakan Berat Albayrak'ın İstanbul'da açıkladığı 'İVME Finansman Paketi' ile ilgili Reuters tarafından yayımlanan 'Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak' başlıklı habere tepki gösterildi. Yazılı açıklamada, Reuters'ın haberinin, 'İVME Finansman Paketi'ni karalama amacı taşıdığı kaydedilerek, şöyle denildi:
"Söz konusu haber, Türkiye'nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır. İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir. Türkiye'nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır."
Bakanlık açıklaması, Türkçe ve İngilizce olarak 2 dilde yayımlandı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktıEY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Dehşeti yaşamışlardı! Sarar çifti, o anları tek tek anlattı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Artık elektronik ortamda yapılacak

Artık elektronik ortamda yapılacak

İnternetten öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

EY: Elektrikte küresel işlem 256.3 milyar dolar ile rekora çıktı

Ford otonom teslimat robotu Digit’i tanıttı

Ford otonom teslimat robotu Digit’i tanıttı

GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Huawei / Zhengfei:  Bilgi toplumunu için birlikte çalışmalıyız

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

Sahillerde bayram tatilinin galibi Ege

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.