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"Hiçbir güç, bu topraklardaki kardeşliği bozamayacak"

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 19:20 | Son Güncelleme

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: - "Tüm dünya bilmelidir ki, hakkımız olan bu mücadelede Türk milleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla tek yürektir, her zaman olduğu gibi ordusunun yanındadır. Ve hiçbir güç, bu topraklardaki kardeşliği bozamayacaktır"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Tüm dünya bilmelidir ki, hakkımız olan bu mücadelede Türk milleti tüm kurum ve kuruluşlarıyla tek yürektir, her zaman olduğu gibi ordusunun yanındadır. Ve hiç bir güç, bu topraklardaki kardeşliği bozamayacaktır." dedi.

Yorgancılar, EBSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını hatırlattı.

Bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyip Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmayı hedefleyen harekata tam destek verdiklerini aktaran Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Yüce Rabbim Mehmetçiklerimizi korusun. Dualarımız onlarla. Meşru bir operasyonla, sınır güvenliğini sağlamaya çalışmak her ülkenin en tabii hakkıdır. Bunun adı savaş değildir. Oysa ki, ilk günden bu yana batı ülkelerinde yapılan haberlerde masum sivil halka yönelik acımasız bir savaş içindeymişiz gibi gösterilmekte, yanlış ve haksız bir algı operasyonu yürütülmektedir. Türk ordusu sahip olduğu değerlerden dolayı, sivil halka zarar verecek en son ordudur. Aksine, sivilleri öldürenler teröristlerdir. Ayrıca ABD’nin teröre son vermek teziyle kilometrelerce uzaktan kalkıp coğrafyaya yerleşmesi meşru da bizim kendi sınırımızdaki terörü önleme girişimi nasıl meşru olamaz."

Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, İspanya,
Macaristan, Sırbistan, Makedonya ve Azerbaycan dışında diğer ülkelerin Türkiye'ye karşı birleştiğini vurgulayan Yorgancılar, şöyle devam etti:

"Sonuçta varılan anlaşmadan dolayı mutluyuz. Çünkü, Mehmetçiklerimizin
kılına daha fazla zarar gelsin istemiyoruz. Önemli olan bundan sonraki gelişmelerdir. Ülkemizi siyasi ve ekonomik
anlamda oldukça kritik günler bekliyor. Birçok alanda atılacak stratejik hamleler adına belki de en önemli süreçteyiz. Bu haksız ön yargı ve algı operasyonu dileriz tekrarlanmaz. Tüm dünya
bilmelidir ki, hakkımız olan bu mücadelede Türk milleti tüm kurum ve
kuruluşlarıyla tek yürektir, her zaman olduğu gibi ordusunun yanındadır. Ve
hiç bir güç, bu topraklardaki kardeşliği bozamayacaktır."

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen de birlik ve beraberliğin önemine değinerek Barış Pınarı Harekatı'na desteğini yineledi.

Toplantıya katılan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ise burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
EBSO izmir meclis toplantısı

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