Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

Dünyanın en büyük 6’ncı ekonomisi olan Hindistan’dan dev şirketler Türkiye’de başta enerji ve altyapı projelerini radarına alırken, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da iki ülke arasında ticaret hacminin 2025 yılına kadar 20 milyar dolara ulaşılabileceğini söyledi. Büyükelçi Bhattacharyya “İki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması ve kapsayıcı bir ekonomik ortaklık oluşturulması için görüşmelere devam etmesi lazım.Türkiye ve Hindistan’da büyük karşılıklı yatırım potansiyeli var” dedi. Hindistan Ankara Büyükelçiliği’nin verilerine göre Türkiye’de 5 bin kişiye istihdam sağlayan Hintli 150 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin yaklaşık 40 tanesi üretim, servis ve tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. Hindistan ile Türkiye arasında son dönemde ilişkiler artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında Hindistan’a yaptığı resmi ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdı. Hintli şirketler, Türkiye’de yeni yatırım araştırmaları yapıyor. Enerji, Çelik, bakır gibi madencilik sektörü, ilaç-eczacılık, otelcilik, köprü-otoyol inşaatı, tren yolları, otomotiv, bilgi teknolojileri sektörlerini radarına alan Hintli şirketler, Türk şirketleri ile de yerel ortaklık yapmak için de pazar araştırmasına hız verdi. Daha önce dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden Hintli bir firma Türk traktör üreticisini de satın aldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 8.6 milyar dolara yükseldi. Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya’dan da yeni yatırımlarla ilgili sinyal geldi.

GELECEKTE 20 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ Demirören Haber Ajansı’na(DHA) özel açıklamalarda bulunan Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye’yi “bölgesel bir lider” olarak tanımlayarak, iki ülke arasındaki yatırımlar aracılığıyla ekonomik iş birliğinin güçleneceğini ve 2025 yılına kadar 20 milyar dolar değerinde ticaret hacmine ulaşılabileceğini söyledi. Bhattacharyya Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüme değinerek, Türkiye’nin “yalnızca kendi nüfusu için çalışan bir ülke” olmanın yanında “bölgesel bir lider olarak” küresel sorunlar için de çalıştığını dile getirdi. İki ülke arasındaki güçlü iş birliğine de vurgu yapan Bhattacharyya, karşılıklı yatırımların devam etmesiyle ikili ticaretin ivme kazandığına dikkat çekti. “BÜYÜK YATIRIM POTANSİYELİ VAR” Hintli şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırımlarıyla ilgili Büyükelçi Bhattacharyya, “Geçtiğimiz yıllarda çeşitli Hint şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yaptığını gördük. Tarım makineleri, tekstil, kimyasallar, tıbbi ürünler ve bilişim sektörlerinin büyük oyuncularındanız. Hintli şirketlerin Türkiye’de yatırım yaparken eskiden büyük şirketlerin izlediği yolu takip etmelerini ve Hindistan’daki Türk yatırımını artırmayı amaçlayan bir tanıtım turumuz var. Türkiye inşaat sektörünün, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz ve 50 projeyi kapsayan akıllı şehir girişimi için büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Bazı şehirlerde çalışmalar çoktan başladı. Bu sebeple iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek büyük karşılıklı yatırım potansiyeli olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.