FİNANS

Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2019 12:09 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük 6’ncı ekonomisi olan Hindistan’dan dev şirketler Türkiye’de başta enerji ve altyapı projelerini radarına alırken, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da iki ülke arasında ticaret hacminin 2025 yılına kadar 20 milyar dolara ulaşılabileceğini söyledi.

Hintli firmalar rotalarını Türkiye’ye çevirdi; 25 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru

Dünyanın en büyük 6’ncı ekonomisi olan Hindistan’dan dev şirketler Türkiye’de başta enerji ve altyapı projelerini radarına alırken, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da iki ülke arasında ticaret hacminin 2025 yılına kadar 20 milyar dolara ulaşılabileceğini söyledi. Büyükelçi Bhattacharyya “İki ülke arasında bir serbest ticaret anlaşması ve kapsayıcı bir ekonomik ortaklık oluşturulması için görüşmelere devam etmesi lazım.Türkiye ve Hindistan’da büyük karşılıklı yatırım potansiyeli var” dedi.

Hindistan Ankara Büyükelçiliği’nin verilerine göre Türkiye’de 5 bin kişiye istihdam sağlayan Hintli 150 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin yaklaşık 40 tanesi üretim, servis ve tarım sektöründe faaliyet gösteriyor. Hindistan ile Türkiye arasında son dönemde ilişkiler artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında Hindistan’a yaptığı resmi ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdı. Hintli şirketler, Türkiye’de yeni yatırım araştırmaları yapıyor. Enerji, Çelik, bakır gibi madencilik sektörü, ilaç-eczacılık, otelcilik, köprü-otoyol inşaatı, tren yolları, otomotiv, bilgi teknolojileri sektörlerini radarına alan Hintli şirketler, Türk şirketleri ile de yerel ortaklık yapmak için de pazar araştırmasına hız verdi. Daha önce dünyanın önde gelen traktör üreticilerinden Hintli bir firma Türk traktör üreticisini de satın aldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 8.6 milyar dolara yükseldi. Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya’dan da yeni yatırımlarla ilgili sinyal geldi.

GELECEKTE 20 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Demirören Haber Ajansı’na(DHA) özel açıklamalarda bulunan Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye’yi “bölgesel bir lider” olarak tanımlayarak, iki ülke arasındaki yatırımlar aracılığıyla ekonomik iş birliğinin güçleneceğini ve 2025 yılına kadar 20 milyar dolar değerinde ticaret hacmine ulaşılabileceğini söyledi. Bhattacharyya Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüme değinerek, Türkiye’nin “yalnızca kendi nüfusu için çalışan bir ülke” olmanın yanında “bölgesel bir lider olarak” küresel sorunlar için de çalıştığını dile getirdi. İki ülke arasındaki güçlü iş birliğine de vurgu yapan Bhattacharyya, karşılıklı yatırımların devam etmesiyle ikili ticaretin ivme kazandığına dikkat çekti.

“BÜYÜK YATIRIM POTANSİYELİ VAR”

Hintli şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırımlarıyla ilgili Büyükelçi Bhattacharyya, “Geçtiğimiz yıllarda çeşitli Hint şirketlerinin Türkiye’ye yatırım yaptığını gördük. Tarım makineleri, tekstil, kimyasallar, tıbbi ürünler ve bilişim sektörlerinin büyük oyuncularındanız. Hintli şirketlerin Türkiye’de yatırım yaparken eskiden büyük şirketlerin izlediği yolu takip etmelerini ve Hindistan’daki Türk yatırımını artırmayı amaçlayan bir tanıtım turumuz var. Türkiye inşaat sektörünün, ülkemizde gerçekleştirdiğimiz ve 50 projeyi kapsayan akıllı şehir girişimi için büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Bazı şehirlerde çalışmalar çoktan başladı. Bu sebeple iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirecek büyük karşılıklı yatırım potansiyeli olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

“TÜRKİYE BÖLGESEL BİR LİDER”

Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, “Türkiye’nin bizim için büyük bir önceliği var. Türkiye’yi yalnızca G-20’nin bir üyesi olarak değil, aynı zamanda da bölgesel bir lider olarak görüyoruz” dedi ve ekledi: “Türkiye’yi, yalnızca kendi nüfusu için çalışan bir ülke olarak değil aynı zamanda bölgesel olarak ve küresel sorunlara yönelik çözüm üreten bir ülke olarak değerlendiriyoruz. Bu sebeple yükselen Hindistan ve yükselen Türkiye arasında büyük iş birliği fırsatları olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzyılın geri kalanında ortaklığımızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum. İkili ilişkilerimiz arasında şimdiden çok iyi bir ivme kazandık. Liderlerimiz oldukça güçlü bir düzeyde politik güvenlik düzeyindeler. Karşılıklı değiş tokuşumuz büyüyor ve kültürel alışverişimizi de güçlendiriyoruz”

TİCARET HACMİNDE 2020 HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin büyümeye devam edeceğine vurgu yapan Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, “Çünkü, iki ülke olarak karşılıklı ticaretimizi 2020 yılına kadar 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Geçen yıl 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 24 artışla 8.6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık. Diğer bir deyişle, karşılıklı ticaretimiz hızla büyüyor ve kesinlikle liderlerimizin belirlediği hedeflere ulaşacaklar. Ben çok daha hırslıyım, bu sebeple 10 milyar dolar hedefine ulaştıktan sonra gelecek beş yıl içinde 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşabiliriz. Fakat bunu yapmak ve aynı zamanda gerçekçi bir hedef oluşturabilmek için bazı başka önlemler de almamız gerekebilir. Bunun için de Türkiye ve Hindistan arasında bir serbest ticaret anlaşması ve kapsayıcı bir ekonomik ortaklık oluşturulması için görüşmelere devam etmesi lazım. Bunların yanında ticari bozukluklara da göz atmalı ve ticari kolaylıklar sağlanması için bunları ortadan kaldırmalıyız. İş ve ticaret topluluklarının destekleriyle bunun gerçekleşebileceğine inancım tam” şeklinde konuştu.

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