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İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 12:40 | Son Güncelleme

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı

GAZİANTEP (AA) - TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Mahsum Altunkaya, mesajında, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanarak Orta Doğu'ya barış, huzur ve istikrar getirmesini diledi.

Kuzey Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesi ve ortadan kaldırılması için Türk ordusunun bütün oyunları bozacağını ve bölgeye yeniden istikrar ve huzurun gelmesinde önemli rol oynayacağını ifade eden Altunkaya, şunları kaydetti:

"Misak-ı Milli sınırlarımızda elbette bir terör koridoru oluşturulmasına ve bu oluşumun ülkemizin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmasına izin verilemez. Bu oluşum sadece vatan toprağımızı değil bağımsızlığımızı ve ekonomimizi de büyük oranda tehdit etmekte olup bunun bir an önce ortadan kaldırılması ve bölgede yeniden istikrar ve huzurun oluşturulması için yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını, harekata katılan Mehmetçiklerimizin en ufak bir zarar görmeden, başarıyla ülkemize dönmesini temenni ediyoruz. Bizler dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında ve emrindeyiz. Bölge sanayicileri ve ihracatçıları olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız."

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı adına yapılan ortak açıklamada ise Barış Pınarı Harekatı'nın tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bölgede güven ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı sunacağı vurgulandı.

Türkiye'nin güney sınırında terörist unsurlara yönelik başlattığı operasyonun uluslararası hukuka uygun ve meşru bir hakkın kullanımı olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geleceğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü oluşum ve terör örgütüne karşı düzenlenen harekatı destekliyor, devletimizin bu bağlamda attığı her adımının ve aldığı her kararının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yüce Allah, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın, kahraman Mehmetçiğimize güç versin, her türlü kaza ve beladan korusun. Aziz milletimizin duaları ve kalbi Mehmetçiklerimizle."

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