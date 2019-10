İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı adına yapılan ortak açıklamada ise Barış Pınarı Harekatı'nın tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bölgede güven ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı sunacağı vurgulandı.

Türkiye'nin güney sınırında terörist unsurlara yönelik başlattığı operasyonun uluslararası hukuka uygun ve meşru bir hakkın kullanımı olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geleceğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü oluşum ve terör örgütüne karşı düzenlenen harekatı destekliyor, devletimizin bu bağlamda attığı her adımının ve aldığı her kararının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yüce Allah, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın, kahraman Mehmetçiğimize güç versin, her türlü kaza ve beladan korusun. Aziz milletimizin duaları ve kalbi Mehmetçiklerimizle."