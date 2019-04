‘İstinyeli Sektör Ödülleri’ sahiplerini buldu

Bankacılık şirketi kategorisinde ödüle layık görülen Ziraat Bankası adına törene katılım sağlayan Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Erhan Kurt da, “Gençlerin tercihi olmak bizim için gurur verici. Bu nedenle bu ödül bizim için oldukça anlamlı. Gençler ülkemizin geleceği. Bankamız için de çok değerliler. Bu yüzden kendilerine her anlamda ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“GENÇLERE HER ANLAMDA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

MAĞAZACILIK ZİNCİRİ ÖDÜLÜ BOYNER’E

Öğrencileri her zaman desteklediklerini belirten Boyner İç İletişim ve İşveren Marka Yöneticisi Ali Erman Akyüz ise Mağazacılık Zinciri kategorisinde ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Öğrencileri her zaman destekliyoruz. Boyner’de çok yoğun bir staj programı var. Onları staja alıyoruz. Karşılığında üniversitelerden böyle bir ödül almak gerçekten bizim için gurur verici. Öğrencileri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ANKET SONUNCUNDA ÖDÜL ALAN FİRMALAR VE YARIŞTIKLARI ALANLAR ŞU ŞEKİLDE:

- Ağır Sanayi Şirketi: Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi

- Alışveriş Merkezi: Zorlu Center

- AYAKKABI ŞİRKETİ: Kemal Tanca

- Bankacılık Şirketi: Ziraat Bankası

- Beyaz Eşya Şirketi: Arçelik

- Denizcilik Şirketi: Arkas Line

- Erkek Hazır Giyim Şirketi: Altınyıldız Classics

- Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları

- İnşaat Şirketi: GAP İnşaat

- Kadın Hazır Giyim Şirketi: İpekyol

- Karayolu Şirketi: Kamil Koç

- Kargo Şirketi: PTT Kargo

- Konaklama Şirketi: Hampton by Hilton

- Kozmetik Şirketi: Flormar

- Kuyumculuk Şirketi: Zen Pırlanta

- Maden Şirketi: Dedeman Madencilik

- Mağazacılık Zinciri: Boyner

- Market Zinciri: Migros

- Mobilya Şirketi: Enza Home

- Özel Sektör Savunma Sanayi Şirketi: Otokar

- Savunma Sanayi Şirketi: Aselsan

- Seramik ve Cam Şirketi: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

- Tarım Şirketi: Çaykur

- Telekomünikasyon Şirketi: Turkcell

- Turizm Şirketi: ETS Tur