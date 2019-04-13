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‘İstinyeli Sektör Ödülleri’ sahiplerini buldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

İstinye Üniversitesi öğrencilerinin verdiği oylar sonucu belirlenen İstinyeli Ödülleri’nin 2’incisi sektör kategorisinde gerçekleşti.

‘İstinyeli Sektör Ödülleri’ sahiplerini buldu

İSTANBUL,(DHA) - İstinye Üniversitesi öğrencilerinin verdiği oylar sonucu belirlenen İstinyeli Ödülleri’nin 2’incisi sektör kategorisinde gerçekleşti.

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü’nde düzenlenen ödül törenine ödül alan firmaların temsilcileri, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz, akademik ve idari kadro katılım sağladı.

İstinyeli Ödülleri için gerçekleştirilen ankette, 25 farklı sektörde faaliyet gösteren 75 şirket kendi kategorisinde belirlenen 4 rakibiyle yarıştı. 5 bin 129 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette sektörün öncüleri arasından ‘en’ler belirlendi.

Öğrencilerinin özel sektördeki gelişmeleri takip etmelerinin üniversite olarak önemsediklerini vurgulayan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “bu yüzden biz öğrencilerimize seçilmiş, en bilinen 25 sektörde onlara göre en iyi firmalar hangileri, onları sorduk. 5 binin üzerinde öğrencimiz ankete katıldı. Kendi alanlarında en iyi gördükleri firmaları belirlediler” dedi.

“Özel sektörle, kamuyla, diğer üniversitelerle iç içe olmak istiyoruz” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Melih Bulu, “Çünkü biz akademik olarak çözmek istediğimiz problemler alanda yaşanan problemler. O yüzden bu alandaki problemleri bilmemiz gerekiyor. O yüzden biz iş birliğine, beraber çalışıp proje yapmaya çok önem veriyoruz. Bu ödüller de onun bir parçası olarak düşünülebilir” şeklinde açıklamada bulundu.

“PTT’Yİ SEÇMELERİNDEN DOLAYI GURURLANDIK”

Kargo şirketi kategorisinde ödül alan PTT’nin Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Ekinci duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bunlar güzel duygular. Gençlerin 179 yıllık geçmişi olan PTT’yi anıp, takdir etmeleri bizi gururlandıran, heyecanlandıran bir olay. Onların bizi izlemeleri bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben tüm gençlere teşekkür ediyorum.”

“GENÇLERE HER ANLAMDA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bankacılık şirketi kategorisinde ödüle layık görülen Ziraat Bankası adına törene katılım sağlayan Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Erhan Kurt da, “Gençlerin tercihi olmak bizim için gurur verici. Bu nedenle bu ödül bizim için oldukça anlamlı. Gençler ülkemizin geleceği. Bankamız için de çok değerliler. Bu yüzden kendilerine her anlamda ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

MAĞAZACILIK ZİNCİRİ ÖDÜLÜ BOYNER’E

Öğrencileri her zaman desteklediklerini belirten Boyner İç İletişim ve İşveren Marka Yöneticisi Ali Erman Akyüz ise Mağazacılık Zinciri kategorisinde ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Öğrencileri her zaman destekliyoruz. Boyner’de çok yoğun bir staj programı var. Onları staja alıyoruz. Karşılığında üniversitelerden böyle bir ödül almak gerçekten bizim için gurur verici. Öğrencileri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ANKET SONUNCUNDA ÖDÜL ALAN FİRMALAR VE YARIŞTIKLARI ALANLAR ŞU ŞEKİLDE:

- Ağır Sanayi Şirketi: Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi
- Alışveriş Merkezi: Zorlu Center
- AYAKKABI ŞİRKETİ: Kemal Tanca
- Bankacılık Şirketi: Ziraat Bankası
- Beyaz Eşya Şirketi: Arçelik
- Denizcilik Şirketi: Arkas Line
- Erkek Hazır Giyim Şirketi: Altınyıldız Classics
- Havayolu Şirketi: Türk Hava Yolları
- İnşaat Şirketi: GAP İnşaat
- Kadın Hazır Giyim Şirketi: İpekyol
- Karayolu Şirketi: Kamil Koç
- Kargo Şirketi: PTT Kargo
- Konaklama Şirketi: Hampton by Hilton
- Kozmetik Şirketi: Flormar
- Kuyumculuk Şirketi: Zen Pırlanta
- Maden Şirketi: Dedeman Madencilik
- Mağazacılık Zinciri: Boyner
- Market Zinciri: Migros
- Mobilya Şirketi: Enza Home
- Özel Sektör Savunma Sanayi Şirketi: Otokar
- Savunma Sanayi Şirketi: Aselsan
- Seramik ve Cam Şirketi: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Tarım Şirketi: Çaykur
- Telekomünikasyon Şirketi: Turkcell
- Turizm Şirketi: ETS Tur

‘İstinyeli Sektör Ödülleri’ sahiplerini buldu‘İstinyeli Sektör Ödülleri’ sahiplerini buldu

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