‘İstinyeli Sektör Ödülleri’ sahiplerini buldu

Öğrencilerinin özel sektördeki gelişmeleri takip etmelerinin üniversite olarak önemsediklerini vurgulayan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “bu yüzden biz öğrencilerimize seçilmiş, en bilinen 25 sektörde onlara göre en iyi firmalar hangileri, onları sorduk. 5 binin üzerinde öğrencimiz ankete katıldı. Kendi alanlarında en iyi gördükleri firmaları belirlediler” dedi.

“Özel sektörle, kamuyla, diğer üniversitelerle iç içe olmak istiyoruz” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Melih Bulu, “Çünkü biz akademik olarak çözmek istediğimiz problemler alanda yaşanan problemler. O yüzden bu alandaki problemleri bilmemiz gerekiyor. O yüzden biz iş birliğine, beraber çalışıp proje yapmaya çok önem veriyoruz. Bu ödüller de onun bir parçası olarak düşünülebilir” şeklinde açıklamada bulundu.

“PTT’Yİ SEÇMELERİNDEN DOLAYI GURURLANDIK”

Kargo şirketi kategorisinde ödül alan PTT’nin Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Ekinci duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bunlar güzel duygular. Gençlerin 179 yıllık geçmişi olan PTT’yi anıp, takdir etmeleri bizi gururlandıran, heyecanlandıran bir olay. Onların bizi izlemeleri bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben tüm gençlere teşekkür ediyorum.”

“GENÇLERE HER ANLAMDA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bankacılık şirketi kategorisinde ödüle layık görülen Ziraat Bankası adına törene katılım sağlayan Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Erhan Kurt da, “Gençlerin tercihi olmak bizim için gurur verici. Bu nedenle bu ödül bizim için oldukça anlamlı. Gençler ülkemizin geleceği. Bankamız için de çok değerliler. Bu yüzden kendilerine her anlamda ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.