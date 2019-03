Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022399 -5,44 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,920413 -5,04 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,038788 -5,03 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034778 -4,72 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,338447 -4,68 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014749 -3,86 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021996 -3,62 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,104730 -3,55 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027680 -3,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021799 -2,99 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042405 -7,16 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083023 -7,04 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,200494 -6,14 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 31,996697 -5,83 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041007 -5,76 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039306 -4,70 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062097 -4,53 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,087358 -4,46 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,314612 -4,11 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,562614 -4,00 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,859648 -5,24 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,210256 -3,84 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,070808 -3,81 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,917572 -3,58 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025592 -3,56 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,028777 -2,91 TEB Portföy Altın Fonu 0,055271 -2,88 Garanti Portföy Altın Fonu 0,064281 -2,88 Ak Portföy Altın Fonu 0,052530 -2,86 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,022808 -2,86(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)