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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 579,316381 -0,64 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037168 -0,21 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,418567 -0,15 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053184 -0,15 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061523 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,428742 -1,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024087 -0,77 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057002 -0,45 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023577 -0,43 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031094 -0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036059 -2,56 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,201025 -1,70 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041969 -1,30 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036789 -1,17 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074819 -1,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037068 -1,96 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,419270 -0,24 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,944129 -0,23 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038111 -0,23 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,744872 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034021 -1,09 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,074313 -1,05 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,030413 -0,96 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036741 -0,85 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024070 -0,67 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,060467 -1,16 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035746 -1,15 Fiba Portföy Altın Fonu 0,021262 -1,14 Ak Portföy Altın Fonu 0,057497 -1,14 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024947 -1,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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