Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051202 -1,82 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059618 -1,59 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038938 -1,29 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,940673 -1,21 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,049479 -1,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055928 -1,42 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,377651 -1,13 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030417 -1,02 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021729 -0,59 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023936 -0,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062860 -1,12 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,736414 -1,12 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036400 -1,10 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073773 -0,95 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041485 -0,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,985820 -1,01 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,020319 -0,72 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,041614 -0,55 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069636 -0,52 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,521758 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021889 -1,63 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,992455 -1,53 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,268940 -1,19 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,100839 -1,08 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,784711 -0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)