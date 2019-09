Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,142857 -1,41 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 553,164779 -1,22 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052539 -0,79 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035985 -0,50 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,294337 -0,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014075 -1,45 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021647 -1,06 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,331143 -0,89 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022675 -0,88 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030397 -0,84 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024803 -1,69 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034405 -1,55 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,882002 -1,45 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061729 -1,41 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039540 -1,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,993985 -0,82 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,002749 -0,56 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,099077 -0,37 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,725132 -0,31 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010171 -0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022449 -0,63 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,177487 -0,45 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,362086 -0,41 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,214900 -0,31 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038782 -0,29 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,068967 -0,32 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024054 -0,32 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028262 -0,32 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080020 -0,32 Deniz Port. Altın Fonu 0,035616 -0,32(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)