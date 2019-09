Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,493147 -0,35 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,696259 -0,25 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,202542 -0,06 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,626049 -0,02 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,220583 -0,02 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,686894 -0,37 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021870 -0,36 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,463148 -0,35 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,293592 -0,20 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,722907 -0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098057 -2,37 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049755 -2,23 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,025901 -1,77 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018715 -1,74 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020274 -1,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006360 -1,18 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,361265 -1,04 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,390280 -1,01 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,587576 -0,86 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255634 -0,78 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037641 -2,05 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,181518 -2,01 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,125102 -1,85 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029196 -0,72 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,040966 -0,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,023350 -2,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027442 -2,03 TEB Portföy Altın Fonu 0,066965 -2,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039605 -2,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,034586 -2,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)