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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,143132 -0,63 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040289 -0,63 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,302254 -0,62 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,299387 -0,61 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060453 -0,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014874 -1,96 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022211 -1,82 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023130 -1,00 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056215 -0,75 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,367182 -0,69 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025604 -1,18 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035493 -1,02 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063286 -0,85 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072802 -0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,901090 -0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990002 -0,51 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072324 -0,41 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,092166 -0,30 TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 4,786608 -0,08 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,316440 -0,08 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022109 -0,73 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037414 -0,68 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,118900 -0,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174692 -0,64 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,335845 -0,60 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,469134 -0,83 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027261 -0,72 ING Portföy Altın Fonu 0,030206 -0,72 TEB Portföy Altın Fonu 0,066548 -0,71 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023200 -0,71(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

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