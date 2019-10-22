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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,256805 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049250 -1,88 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,022751 -1,84 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018647 -1,72 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096798 -1,72 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020109 -1,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,295766 -0,66 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,255543 -0,58 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,617132 -0,57 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 77,042190 -0,55 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020207 -0,44 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,056361 -0,08 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,671026 -0,01 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019205 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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