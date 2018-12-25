FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,052288 0,45 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,682310 0,44 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,375748 0,44 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034252 0,43 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,279306 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,499020 0,09 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,512425 0,04 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026209 0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,036209 0,46 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,168873 0,26 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,089995 0,21 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,259760 0,09 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017826 0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,015981 0,56 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062924 0,37 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,094073 0,34 İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,134658 0,27 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033175 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,800365 0,40 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019288 0,39 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,896903 0,36 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029684 0,28 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,928735 0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 19,468330 0,27 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 196,215425 0,24 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031314 0,20 Fiba Portföy Altın Fonu 0,018510 0,20 HSBC Portföy Altın Fonu 1,918267 0,20 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,475872 0,09 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017672 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,045898 0,07 Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,523998 0,06 İş Portföy Para Piyasası Fonu 223,104532 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştıkTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık
İstanbul Havalimanı’nda THY’nin CIP Salonu hizmete girdiİstanbul Havalimanı’nda THY’nin CIP Salonu hizmete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar alarmı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

2019 asgari ücret belli oldu ( 2019 asgari ücret zam oranı)

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması: Fırat'ın doğusuna 'girdik' dedik, gireceğiz

Erdoğan açıkladı! Yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim

Erdoğan açıkladı! Yeni yılda doğalgaz ve elektriğe yüzde 10 indirim

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Brent petrol Noel tatili nedeniyle 50,78 dolara geriledi

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Döviz cinsi devlet tahvilleri tüzel kişilere de satılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek

Bakan Ersoy: Bursa turizm yatırımlarını daha fazla çekecek

KAGİDER-Türkiye'de girişimcilerin yalnızca yüzde 9'u kadın

KAGİDER-Türkiye'de girişimcilerin yalnızca yüzde 9'u kadın

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çalkantılı dönemler yaşadık ama hepsini aştık

İstanbul Havalimanı’nda THY’nin CIP Salonu hizmete girdi

İstanbul Havalimanı’nda THY’nin CIP Salonu hizmete girdi

Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

Osman Ayık: 2019'da yurt dışı fiyatlarında yüzde 10-15 iyileşme mümkün

Osman Ayık: 2019'da yurt dışı fiyatlarında yüzde 10-15 iyileşme mümkün

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.