Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,041563 0,81 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024284 0,74 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,144168 0,64 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,057320 0,63 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,795943 0,63 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,145270 0,79 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021954 0,61 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,401331 0,37 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022660 0,32 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,201476 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044985 3,45 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054329 1,34 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093887 1,22 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019593 1,21 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018465 1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,986550 2,62 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,031245 1,14 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,431874 0,87 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017182 0,80 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042783 0,80 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,294690 1,23 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,622623 0,79 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040537 0,67 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,011870 0,66 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017323 0,42 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,828757 1,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,528179 0,68 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 206,586097 0,64 İş Portföy Altın Fonu 0,025546 0,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032903 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 101,603311 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,735501 0,06 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,018528 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,018542 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023869 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

