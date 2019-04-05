Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024670 1,28 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,145860 1,07 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,042353 1,00 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,829687 0,93 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,826044 0,93 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,540700 0,89 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,219958 0,73 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,423083 0,72 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023875 0,62 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,146048 0,48 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047228 5,92 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092980 5,66 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110473 5,59 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,220580 4,78 Yapı Kredi Port. BİST100 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,739787 4,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,016312 3,71 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042066 3,23 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,057049 3,14 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,507217 2,56 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,332258 2,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,278396 1,96 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,996082 1,57 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,898110 1,37 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,493819 1,00 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017348 0,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 2,081467 0,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019075 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,062696 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,522609 0,06 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 18,020503 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,048787 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

