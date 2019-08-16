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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059352 1,95 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,122726 1,57 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,958847 1,05 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039042 1,04 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,076367 0,85 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054588 2,09 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020750 1,78 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025705 1,60 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029198 0,92 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013580 0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023763 2,54 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067615 1,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058505 1,63 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,785752 1,42 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032538 1,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,964747 1,27 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,765218 0,30 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,028058 0,28 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,121648 0,24 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,038813 0,21 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037250 2,62 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174313 2,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,114059 2,16 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021601 1,49 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,268917 1,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,325105 2,86 TEB Portföy Altın Fonu 0,066222 2,79 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039194 2,65 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023132 2,59 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027176 2,59 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,545987 0,08 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,603146 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,649320 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056186 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020346 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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