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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027155 0,53 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,046143 0,52 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,728886 0,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,516279 0,42 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,983410 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,717435 0,60 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,258570 0,46 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,550652 0,29 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,336463 0,27 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,634303 0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055211 6,32 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108247 6,12 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,114967 4,30 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020379 4,27 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021934 4,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,681517 2,10 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,267031 2,06 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,490313 2,02 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 79,597256 1,60 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,020747 1,57 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,399109 1,84 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,998747 1,40 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,080389 1,21 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019380 0,78 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,662947 0,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020783 0,13 ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,257778 0,13 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,651269 0,13 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026702 0,13 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057385 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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