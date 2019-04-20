FİNANS

MÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

 BURSA'da 'Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri' konulu toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Şu anda 4-5 milyon aracı bir fabrika üretiyor.

MÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da 'Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri' konulu toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Şu anda 4-5 milyon aracı bir fabrika üretiyor. Türkiye 3 milyonu nasıl üretebilir, bunu düşünmek lazım. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var" dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye İstişare Toplantısı'nda 'Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri' ele alındı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir ve milletvekilileri katıldı. Türkiye’nin artık katma değeri fazla ürünleri üretmenin peşinde olduğunu belirten MÜSİAD Başkan Vekili Dr.Ali Gür, “Teknolojiyi tüketen ya da sadece takip eden değil, üreten ve geliştiren ülkelerden biri olmak için çalışıyoruz. Buna aynı zamanda da mecburuz. Bizim her alanda kendine yeten, dışa bağımlılığını en az seviyeye indirerek geleceğe yön veren bir Türkiye hedefimiz var. 'Meselemiz Türkiye olsun' diye çıktığımız bu yolda, MÜSİAD olarak bu yola her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
'TÜRK MARKASI ARACI, GÜVENİLİR KALİTEDE PİYASAYA SÜRECEĞİZ'
Otomotiv sektörünün sanayi 4.0 sürecini en hızlı kullanan sektör olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de şöyle konuştu:
“Sektör makineleşmeye hızla geçerek insan ihtiyacını minumum seviyeye indirerek maksimum faydayı hedeflemektedir. Sektör yedek parça üretiminde de 3D ürünlerin maliyetini yarı yarıya azaltmıştır. Bu da düşük işgücü sahibi ülkelerin cazip olmasından çıkmasına sebep olmuştur. Sektör, pazara yakın alanlarda insan sayısından bağımsız olarak kurulmaya başlamıştır. Ülkemizdeki firmalar verimli çalışmayı ve son teknolojiyi kullanmaya başlayamazlarsa piyasadan çekilmek zorunda kalabilirler. Eğer lojistik planlarımızı devreye sokamazsa AB’ye sattığımız ürünlerde aksama yaşanabilir, sektörde yeni aktörler doğabilir. Türkiye son yıllarda büyümeyi sürdürdü. Pazarımızdaki firmalara paralel olarak planladığımız Türk markası bir aracı, güvenilir kalitede ve normda piyasaya süreceğiz. Şuanda elektikli traktör ve iş makinelerimizi üretmiş durumdayız.”
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Şu anda Türkiye'de 220 bin işletme var. Bu işletmelerin sadece 98 bini OSB'ler içinde. Sanayi alanı olarak da Türkiye'nin sanayimizin payı binde 3. Binde 3 ile 10 bin dolar etrafında dolanıyoruz. Dünyayı inceledik. Eğer kişi başına 25-30 bin dolar gelecekse, kapasiteyi nereden nereye getirmemiz gerekiyor. 1.5 milyon araç hiçbir şey. Şu anda 4-5 milyon aracı bir fabrika üretiyor. Türkiye 3 milyonu nasıl üretebilir, bunu düşünmek lazım. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

MÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldıMÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldıMÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldıMÜSİAD'ın, 'Yerli Otomobil ve Üretim Teknolojileri' toplantısı Bursa'da yapıldı

PARTNERKorunma talebine retKorunma talebine ret
7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu
TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülüTAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Türkiye'de üretildi! Tüm dünyaya sergilenecek

Türkiye'de üretildi! Tüm dünyaya sergilenecek

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

O araçlara ceza yağacak

O araçlara ceza yağacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"

"Yerli Otomotiv ve Üretim Teknolojileri İstişare Toplantısı"

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri sahiplerini buldu

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

TAV'ın Umman operasyonlarına mükemmellik ödülü

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 'Temiz Bir Dünya' için 25 bin bez çanta hediye ediyor

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Denizli'de sanayici anketi sonucu: 2019 zorlu geçecek

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

Boyner’in ‘Çılgın Kelebek’ indirimi başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.